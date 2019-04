Der im November 2018 eingeführte Paypal Businesskredit steht mittlerweile einer breiten Händlerbasis zur Verfügung. Händler haben die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten online einen Kredit zu beantragen, über den direkt entschieden wird und der unmittelbar nach Bewilligung auf das Paypal-Konto des Händlers ausgezahlt wird. Dieser erhält so einfach und schnell die notwendigen Finanzmittel, um sein Geschäft weiter auszubauen, sei es durch den Kauf von Inventar, eine Marketingkampagne oder auch Investitionen in Technologie und Logistik. Den maximal möglichen Kreditrahmen erhöht Paypal nun von bislang 24.999 Euro auf 100.000 Euro.

"Unser Fazit nach den ersten Monaten fällt durchweg positiv aus. Vom ersten Tag an ist dieses Angebot bei unseren Händlern auf sehr hohes Interesse gestoßen. Viele haben nach Rückzahlung ihres ersten Kredits inzwischen schon ihren zweiten beantragt", sagt Michael Luhnen, Managing Director, Paypal Deutschland, Österreich und Schweiz. "Das bestätigt uns darin, dass wir mit dem Paypal Businesskredit ein Angebot eingeführt haben, welches auf einen echten Bedarf im Markt trifft. Wir hoffen, dass wir mit dem höheren Kreditrahmen noch mehr Onlinehändler dabei unterstützen können, ihr Geschäft erfolgreich zu betreiben."

Rückzahlung über Verkaufserlöse

Das Beantragen eines Paypal Businesskredits erfolgt komplett online. Im Rahmen der Antragstellung wird direkt über die Bewilligung entschieden. Die Prüfung erfolgt dabei vor allem auf Basis der bei Paypal vorhandenen Daten. Händler erhalten so innerhalb weniger Minuten Auskunft darüber, ob sie einen Kredit erhalten, die mögliche Höhe und die Konditionen. Die Gewährung eines Paypal Businesskredits in der maximal möglichen Höhe von 100.000 Euro setzt unter anderem die erfolgreiche Rückzahlung einer bereits erfolgten Finanzierung voraus. Entscheidet sich ein Unternehmer dafür, den ihm angebotenen Kredit in Anspruch zu nehmen, wird ihm der Betrag direkt auf seinem Paypal-Konto zur Verfügung gestellt.

Für die Inanspruchnahme eines Businesskredits zahlen Händler eine einmalige Festgebühr, die ihnen vorab im Rahmen der Antragstellung transparent angezeigt wird und der sie beim Abschluss des Kreditvertrags zustimmen. Diese Gebühr bleibt stets gleich, auch unabhängig davon, wie lange der Händler für die Rückzahlung benötigt. Darüber hinaus fallen keine weiteren Gebühren, Verwaltungs- oder Bearbeitungsentgelte an. Händler müssen sich somit keine Gedanken über periodische Zinszahlungen oder versteckte Gebühren machen.

Die Rückzahlung erfolgt grundsätzlich über die auf dem Paypal-Konto eingehenden Umsätze. Im Rahmen der Antragstellung wählen Händler aus, welchen Anteil ihrer Paypal-Umsätze sie für die Tilgung verwenden möchten. Dieser Anteil kann zwischen 10 und 30 Prozent betragen. Beim Empfang von Zahlungen über Paypal wird dieser Rückzahlungsanteil dann jeweils automatisch abgezogen. Mit Blick auf die Rückzahlung ist der Händler dazu verpflichtet, alle 90 Tage eine Mindestzahlung in Höhe von maximal 10 Prozent des Gesamtbetrages zu leisten. Die bereits automatisch erfolgten Rückzahlungen werden dabei angerechnet. Darüber hinaus haben Händler jederzeit die Möglichkeit, freiwillige Sonderzahlungen oder gar eine vorzeitige Tilgung vorzunehmen. Zusätzliche Gebühren entstehen dabei nicht.