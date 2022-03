Ab sofort bietet Paypal für Händler*innen den neuen Paypal Checkout an. Der Paypal Checkout ist eine Komplettlösung für den Onlinehandel: Mit nur einer Integration können Händler*innen die beliebtesten Zahlarten in ihren Onlineshop einbinden. Dazu zählen neben der Zahlung mit Paypal die Zahlung mit Kreditkarte, per Lastschrift oder Rechnungskauf. So erreichen sie auch Kund*innen, die kein Paypal-Konto haben. Darüber hinaus beinhaltet der Paypal Checkout mehr als zehn lokale Zahlungsmethoden für einen optimierten internationalen Verkauf. Sitzen Käufer*innen beispielsweise in den Niederlanden oder in Italien, können ihnen über den Paypal Checkout ganz einfach weitere lokal beliebte Zahlungsmethoden angeboten werden, ohne dass eine gesonderte Integration auf Händler*innenseite nötig ist.

Mit der neuen Checkout-Lösung macht Paypal den Schritt vom Bezahlverfahren hin zum Zahlungsdienstleister. "Wir haben unser Angebot in den vergangenen Jahren stark ausgebaut", erklärt dazu Jörg Kablitz, Managing Director Paypal Deutschland, Österreich und Schweiz. "Paypal ist ein umfassender Partner für kleine und mittelständische Händler*innen geworden. Wir bieten ihnen vielfältige Lösungen aus einer Hand, die weit über das Bezahlen hinaus gehen und Händler*innen über alle Verkaufskanäle hinweg unterstützen. Der Paypal Checkout ist ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung. Die Integration des Paypal Checkouts ist für Händler*innen nur ein überschaubarer Aufwand - mit hohem Ertrag. Mit nur einer Integration können sie ihr Geschäft und ihre Umsatzchancen optimieren."

Diese Möglichkeiten bietet die Lösung

Neben den vielfältigen Online-Bezahlverfahren bündelt der neue Paypal Checkout die "Später Bezahlen"-Angebote von Paypal. So können Händler*innen den neuen "Später Bezahlen"-Button von Paypal beispielsweise direkt auf der Produktseite platzieren und ihre Kund*innen früher im Kaufvorgang auf die Paypal Ratenzahlung und die "Bezahlung nach 30 Tagen" aufmerksam machen. Zusätzlich können sie in ihrem Onlineshop mit kostenlosen dynamischen Bannern von Paypal auf die "Später Bezahlen"-Optionen von Paypal hinweisen. Händler*innen haben auch die Möglichkeit, ihren Kund*innen individuell eine 0%-Finanzierung für die Paypal Ratenzahlung zu ermöglichen. Zudem beinhaltet der Paypal Checkout eine neue Lösung für den Kauf auf Rechnung, die Paypal gemeinsam mit Ratepay umsetzt. Der Kauf auf Rechnung gehört nach wie vor zu den beliebtesten Zahlarten der Deutschen beim Onlineshopping. Mit dem neuen Rechnungskauf mit Ratepay erhalten Händler*innen den Kaufbetrag sofort, Kund*innen haben ein Zahlungsziel von 30 Tagen.

Der Paypal Checkout bietet Händler*innen nach Aussage des Unternehmens zukunftssichere Technologie, die durch fortlaufende Updates und Innovationen auf dem neuesten Stand bleibt. Zudem sind viele Paypal-Zahlungen über den Paypal Verkäuferschutz abgesichert. Für Kreditkartenzahlungen beinhaltet der Paypal Checkout darüber hinaus erweiterte Funktionen zur Betrugsprävention, um Händler*innen bestmöglich abzusichern. Händler*innen, die derzeit Paypal PLUS über Shopsystem-Anbieter nutzen, können mit wenig Aufwand zum Paypal Checkout wechseln. Der Paypal Checkout kann auch in einigen Integrationsschritten eigenständig aktiviert werden.