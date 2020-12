Jörg Kablitz übernimmt als Managing Director die Geschäfte von Paypal in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Er tritt die Nachfolge von Michael Luhnen an, der Paypal nach sieben Jahren verlässt, um sich bei AutoScout24 neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Der Manager ist bereits seit 2015 bei Paypal tätig. Die vergangenen zwei Jahre leitete Kablitz das Großkundengeschäft und den Vertrieb von Paypal für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH). In dieser Rolle verantwortete er neben dem Vertrieb die Betreuung und den Ausbau strategisch wichtiger Händlerkunden sowie den Bereich New Verticals. Seinen Einstieg bei Paypal hatte Kablitz als Director Strategic Growth Management. Bevor der Berliner zu Paypal kam, war er bei Accenture und Vodafone tätig. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin.

Ziel: Unterstützung für Händler

"Die Nachfrage nach digitalen Bezahlmethoden ist größer denn je. Paypal kann hier einen wichtigen Beitrag leisten und Lösungen mit einem echten Mehrwert bieten", erklärt Kablitz. "Ich freue mich die Geschäfte von Paypal für Deutschland, Österreich und der Schweiz zu übernehmen und gemeinsam mit meinem Team unser Angebot weiter auszubauen. Unser Ziel wird es auch im nächsten Jahr sein, unsere Händlerkunden bei der Führung und dem Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen - vom Kleinstunternehmer bis zum Großkonzern. Gleichzeitig arbeiten wir daran, den Alltag von Verbrauchern durch sichere, schnelle und flexible Zahlungsoptionen zu vereinfachen."

Paypal hat zuletzt im Oktober seine Commerce Plattform auch in Deutschland eingeführt. Daneben hat sich das Unternehmen verstärkt darum bemüht, Händlern mit mehr Zahlungsflexibilität des Leben zu erleichtern. Dazu gehören neue kontaktlose Bezahlverfahren in der Corona-Krise und der Paypal Businesskredit, mit dem der Bezahlservice für zusätzlichen Freiraum beim Cashflow sorgt.