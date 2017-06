Insgesamt 150 Partner tauschten sich bei der PC-Spezialist Geschäftsführertagung an zwei Tagen auf Mallorca miteinander aus - in gelöster Atmosphäre mit Weitblick. Ein Ergebnis: Die Partner öffnen sich mehr und mehr füreinander. "Die Marktsituation und die entscheidende Entwicklung hin zum Managed Service treibt jeden von uns um und an. Der Austausch von Wissen und Erfahrungen mit den Kollegen ist dabei eine wahre Unterstützung. Wir können voneinander nur profitieren", resümiert PC-Spezialist-Beiratsmitglied Manuel Hahs.

Zufrieden zeigten sich auch die insgesamt 33 Sponsoren-Vertreter. Ihre Zahl hat sich im Vergleich zu den vergangenen PC-Spezialist-Tagungen nochmals gesteigert. Was sie an der Veranstaltung reizt? Sie sind immer mittendrin statt nur dabei - ob beim Frühstück, den Vorträgen oder dem kompletten Rahmenprogramm. Diese Nähe zum Kunden schaffe eine unaufdringliche Atmosphäre, um ins Gespräch zu kommen. "Genau das trägt dazu bei, dass nicht nur eine Vielzahl an Kundengesprächen zustande kommen, sondern auch, dass Zeit bleibt, qualitativ hochwertige Gespräche zu führen", betont Sponsor Martin Welz von Placetel/BroadSoft Germany GmbH.

Augenmerk auf Partnerqualifizierung

Zahlreiche Vorträge und Barcamps von Partnern für Partner, Sponsoren, der Synaxon AG-Vorstand und -Marketing brachten die PC-Spezialist-Partner auf den neuesten Stand. In Verbindung mit dem Rahmenprogramm, bestehend aus einem gemeinsam selbst zubereiteten Abendessen auf einer typisch mallorquinischen Finca und dem Live-Seminar "Führen und Lenken" auf einem Katamaran, bot die Tagung allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich intensiv auszutauschen - Berührungsängste? Fehlanzeige.

Die Losung für die Mallorca-Tagung lautete: "Wer mitfährt, arbeitet auch." Daher ging es schon im Beiratsmeeting am Vortag der Tagung darum, im Dialog zwischen PC-Spezialist-Partnern und der Synaxon AG auszuloten, welche Weichen für die Zukunft zu stellen sind. Erstmals waren hierzu Gäste zugelassen, die sich für die Beiratsarbeit interessieren. Die angepeilte Marschrichtung: Ausrichtung auf Managed Service. Sie wird jedoch als gemeinsame Aufgabe im partnerschaftlichen Verbund verstanden und angegangen. Das Hauptaugenmerk liegt daher auch auf die dafür notwendige Weiterqualifizierung der Partner. Marketingseitig könnte die Stimme des Kunden als Referenz mehr Gewicht bekommen.

Preisgekrönte Omnichannel-Strategie

Am Rande der Tagung wurde bekannt, dass die Omnichannel-Marketing-Strategie für die Marke PC-Spezialist kürzlich preisgekröntwurde: Der Mittelstandsverbund ZGV hat die Synaxon AG mit dem Kreativpreis 2017 ausgezeichnet. Das Konzept und sein messbarer Erfolg überzeugte alle Mitglieder der unabhängigen Jury gleichermaßen.

Der Termin für das nächste PC-Spezialist-Geschäftsführertreffen steht bereits fest: vom 27. bis 29. Juni 2018 - irgendwo in Deutschland. (mh)

