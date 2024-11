Rainer Schmidt hat die PCK IT-Gruppe bereits 1990 gegründet - damals noch als die Einzelfirma PC-Konzepte. Wie in den 1990-er Jahren üblich startete das Systemhaus aus Kempten im Allgäu mit dem Reselling von Hard- und Software. Bereits 2015 hat Schmidt das Managed-Service-Geschäft ins Leben gerufen, 2022 kam das PC-eigene Rechenzentrum in Lindau am Bodensee dazu, die Tochter PCK IT Datacenter GmbH.

Leider ist Firmengründer Rainer Schmidt nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von knapp 62 Jahren am 9. November 2023 verstorben, so dass die Stieftochter Pia Perri früher als geplant die Geschäfte der PCK IT-Group übernehmen musste. Zu diesem Zeitpunkt (Mitte 2024) beschäftigte die PCK IT Solutions GmbH in Kempten 25 und die PCK IT Datacenter GmH in Lindau sechs Mitarbeiter.

Nun hat accompio diese beiden PCK-Töchter übernommen, nicht aber die anderen zwei, die PCK IT Consulting GmbH (Beratungshaus) und auch nicht die care IT GmbH, die sich auf die Digitalisierung von Pflegeheimen und Privatkliniken spezialisiert hatte.

PCK IT-Geschäftsführerin Pia Perri wird mit Felix Zöbisch gemeinsam die beiden durch accompio übernommenen PCK-Unternehmen anführen. Zu den Auftraggebern der PCK IT-Group gehören mittelständische Firmen, Behörden, Kommunen, Gesundheitseinrichtungen, Energieversorger und auch andere IT-Dienstleister. Eine Stärke des PCK-Teams ist das Thema IT-Sicherheit. So gelang es den PCK-Experten Anfang 2024 einen Cyber-Angriff auf die Infrastruktur eines Kunden abzuwehren. Im Bereich Managed Services verzeichnet PCK ein jährliches Wachstum von rund 20 Prozent.

Mit der PCK-Übernahme stärkt die accompio-Gruppe ihre Stellung in Süddeutschland, im übrigen Bundesgebiet war die Gruppe bereits davor schon gut mit Niederlassungen vertreten. Außerdem verfügt accompio auch über Filialen in Rumänien und Bulgarien - insgesamt an 14 Standorten. Aktuelle beschäftigt die Gruppe rund 500 Mitarbeiter. Als strategischer Finanzinvestor agiert im Hintergrund EOS Partners.

Der für Mittelstandsgeschäft bei accompio verantwortliche Geschäftsführer Felix Zöbisch heißt die PCK IT Group in dem neuen Verbund herzlich willkommen: "So können wir unser Geschäft im süddeutschen Raum weiter ausbauen." Überzeugt hat Zöbisch vor allem das moderne IT-Service-Verständnis bei PCK: "Damit ist das ein idealer Partner in unserer Unternehmensentwicklung."

PCK IT-Geschäftsführerin Pia Perri freut sich außerordentlich, mit accompio einen Partner gefunden zu haben, der genauso wie PCK das Managed-Service-Geschäft zukunftsträchtig gestalten und hohe IT-Kompetenz mit kundenorientiertem Service-Verständnis bündeln möchte: "Als Teil dieser Plattform werden wir unser Geschäft zügig weiterentwickeln", so die 30-jährige Betriebswirtschaftlerin.



