Am 1. April 2024 übernahm PCO das Datenschutz-Team von Eikona Logistics am Standort in Volkach (Nordbayern). Damit ist der IT-Dienstleistern aus Osnabrück (Niedersachsen) nun in zwei Bundesländern vertreten.

Eikona Logistics ist Mitglied der Eikona Gruppe, deren Ursprünge bis ins Jahr 2001 zurückreichen - damals gründeten Torsten Herbert und Manuel Drescher die Eikona Medien GmbH, die Websites für kleine Einzelhändler entwarf. 2005 entstand die Eikona Systems GmbH als Tochterfirma der Eikona AG: Ihr Daseinszweck: Hosting der immer mehr gewordenen Websites. Bereits ein Jahr später erblickte Eikona Logistics das Licht der Welt - mit dem Ziel, alle mit der Logistik verbundenen Prozesse zu digitalisieren - samt der dazu passenden Software und aller dazugehörigen IT-Dienstleistungen. Mittlerweile ist Eikona Logistics das größte Mitglied der Gruppe.

Als strategischer Partner arbeitet PCO mit den Unterfranken in den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz zusammen. Mit dem neuen Standort in Nordbayern erhofft sich der Managed Service Provider aus Osnabrück mehr "Schlagkraft" für Kunden in Süddeutschland.

"Diese Kooperation ist für uns ein wichtiger Schritt: Sie ermöglicht uns, den immer weiter wachsenden Anforderungen des Marktes, insbesondere in den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz, noch intensiver gerecht zu werden", so begründet Ulf Masselink, Head of Marketing bei PCO, die Eröffnung des zweiten Standorts.

PCO wurde 1984 in Osnabrück gegründet, das Kürzel steht für people, cooperation & optimum. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 200 Mitarbeiter und wird mit so namhaften Technologiekonzernen beliefert wie Microsoft, Cisco, Trend Micro, Hornet Security, Fortinet und anderen. Zu den bekanntesten Kunden zählen Amnesty International, das Fashion-Unternehmen Engbers, der Farbenhersteller Hesse, der Baustoffhändler Bauking und viele anderen mittelständischen Unternehmen.

2023 gehörte PCO zu Deutschlands kundenfreundlichsten Managed Service Providern und IT-Dienstleistern Deutschland (ChannelPartner berichtete). Jedes Jahr im Herbst veranstaltet das Unternehmen aus Osnabrück den weit über die Grenzen Niedersachsens bekannten "Deutschen IT-Security-Kongress".



