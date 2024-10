Eingang

Viel Glas und die Baumterialien sind wiederverwendbar Tiefgarage

Tiefgarageneinfahrt mit dem Stellplätzen für eBikes Innenansicht

Das neue PCO-Büro ist von hellen und offenen und hellen Räumen dominiert, Innenhof

Ein großer Innenhof und eine aussichtsreiche Dachterrasse ergänzen das Ensemble. Treppenhaus

mit gedämmtem Lichteinfall

Dieses Jahr feierte die PCO GmbH & Co. KG ihr 40-jähriges Bestehen und seit über 20 Jahren residiert der IT-Security-Dienstleister am Standort im Osnabrücker Hafen, da war es nun wirklich an der Zeit, einen Tapetenwechsel zu wagen.

Und so wird PCO im Januar 2025 neue Büroräume am neuen Standort im Osnabrücker Wissenschaftspark beziehen. Dabei wir der IT-Dienstleistger als Ankermieter in ein repräsentatives Gebäude einziehen. Der Neubau bietet auf über 7.000 m² laut PCO die perfekte Mischung aus moderner Ausstattung, nachhaltigem Energiekonzept und erstklassiger Lage an Osnabrücks größtem Digitalstandort.

Die Autobahnen A1 und A30 liegen nur ein paar Autominuten entfernt und die Osnabrücker Innenstadt ist fußläufig erreichbar. Und weil zahlreiche Radwege direkt zum Wissenschaftspark Osnabrück führen, werden wohl ab 2025 auch viele PCO-Mitarbeiter Ihr Fahrrad für den Arbeits- und Heimweg nutzen.

Das neue PCO-Büro ist von hellen und offenen und hellen Räumen dominiert, ergänzt durch ausreichend viele Besprechung-Locations, die zum Austausch, gemeinsamer Projektarbeit und New Work einladen. Denn das Wohlbefinden der Mitarbeiter stand bei der Planung des neuen PCO-Gebäudes im Vordergrund.

Ein weiteres Highlight stellt die gemeinsam mit anderen Mietern nutzbare Eventfläche, die Veranstaltungen mit etwa 300 Personen ermöglicht. Ein großer Innenhof und eine aussichtsreiche Dachterrasse ergänzen das Ensemble.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei der energetischen Gestaltung des neuen Gebäudes legte PCO viel Wert auf Nachhaltigkeit. Beheizt (und auch gekühlt) wird es mit einer Wärmepumpe, die mit einer geothermischen Anlage gekoppelt ist. Die verwendeten Baumaterialien wurden hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit optimiert. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und die Elektroladesäulen in der Tiefgarage sowie auf den Außenparkplätzen tragen zu einer umweltfreundlichen und kosteneffizienten Energienutzung des neuen PCO-Gebäudes bei.



