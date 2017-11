Pegasystems entwickelt Software für Geschäftsprozesse wie Vertrieb, Marketing und Services. Mit Harald Esch soll das Unternehmen in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz wachsen.

Harald Esch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie. Vor seinem Eintritt bei Pegasystems war er mehr als drei Jahre bei Salesforce als Area Vice President Commercial Business DACH tätig. In dieser Funktion arbeitete Esch mit mittelständischen Unternehmen in Zentraleuropa zusammen, um für sie den Weg in eine profitable digitale Zukunft zu ebnen.

"Mit unseren Technologien können Unternehmen die Digitalisierung gezielt vorantreiben, die steigende Erwartungshaltung ihrer Kunden auffangen und gleichzeitig die Effizienz ihrer Ablauforganisation optimieren", glaubt der frischgebackene Vice President Sales DACH bei Pegasystems.

Er hält seinen neuen Brötchengeber für "ein spannendes Unternehmen", dessen Erfolg er künftig aktiv mitgestalten möchte. Esch' Ziel lautet, das Potential von Pegasystems in der DACH-Region besser auszuschöpfen.

