Die Pegasystems Inc. aus Cambridge, Massachusetts, hat 2018 ihr Führungsteam für die DACH-Region deutlich verstärkt, wie die Münchener Niederlassung heute erst mitteilt. Mit Walter Köhler als Vice President Consulting EMEA, Bernd Amberger, Martin Carney und Thomas Hellweg als Vertriebsdirektoren DACH für die verschiedenen Zielbranchen des Unternehmens, sind gleich vier "Neuzugänge" mit an Bord.

Walter Köhler verantwortet laut seinem Profil bereits seit Juli 2018 als VP Consulting EMEA das Beratungsgeschäft von Pegasystems in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Von München aus führt er die rund 300 Consulting-Mitarbeiter der Region. Köhler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Enterprise-Software-Branche. Vor seinem Wechsel zu Pegasystems war er Global Head of Consulting bei Misys, jetzt Finastra, davor verantwortete er viele Jahre das weltweite Professional-Services-Geschäft der OpenText.

Ebenfalls bereits seit 2018 dabei, stellt Pegasystems Bernd Amberger als Leiter der DACH-Vertriebsaktivitäten im Bereich Fertigungsindustrie vor. Der neue Sales Director Manufacturing hatte bereits zahlreiche Führungspositionen in internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen inne. Amberger kommt vom Digitalisierer OpusCapita und hatte berufliche Stationen bei BT Global Services, KPMG Consulting und NTT Data Services.

Sales Director DACH Communications, Media, Utilities and Transport ist seit Januar 2018 Martin Carney. Als Führungskraft aus den Bereichen Vertrieb und Business Development bringt er einen breiten Hintergrund für Netzwerk- und Service-Transformation mit. Vor seinem Einstieg hat Carney bei 3Com, Alcatel-Lucent und Amdocs in diversen leitenden Vertriebspositionen gearbeitet.

Die Vertriebsaktivitäten im Bereich Finanzen und Versicherungen verantwortet seit August 2018 Thomas Hellweg als Sales Director DACH Insurance and Finance. Er war bereits über 20 Jahre für lokale und globale IT-Anbieter tätig und verfügt über einen vielfältigen Erfahrungsschatz. Im Laufe seiner bisherigen Karriere bekleidete Hellweg verschiedenste Management- und Vertriebs-Positionen in den unterschiedlichsten Unternehmen. Dazu zählen unter anderem Stationen bei Microsoft, IBM und Oracle.

„Mit Walter Köhler, Bernd Amberger, Martin Carney und Thomas Hellweg konnten wir hochkarätige Experten mit nachweislichen Erfolgen für unser Führungsteam gewinnen“, sagt Harald Esch, Geschäftsführer und Vice President Sales DACH bei Pegasystems. „Ihr Know-how und ihr Leadership werden uns maßgeblich dabei unterstützen, bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen und neue Kunden zu gewinnen – und damit unsere ehrgeizigen Umsatz- und Wachstumsziele zu erreichen.“