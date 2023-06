Damit ist Penny Philpot für das Partner-Geschäft von Red Hat in EMEA verantwortlich und soll in ihrer Funktion, gemäß dem Motto "Ökosystem first", eng mit den Partnern zusammenarbeiten und mit deren Hilfe die Präsenz von Red Hat in der Region weiter ausbauen. Weiterhin soll sie die Geschäftsentwicklung vorantreiben und die Profitabilität erhöhen. Philpot hatte in ihren Funktionen bei Oracle und Microsoft bereits die Gelegenheit mit Red Hat zusammenzuarbeiten.

Philpot, seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätig, verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Leitung von Partner-Ökosystem-Teams, heißt es weiter von Rad Hat. In verschiedenen Regionen weltweit konnte sie Erfahrungen im Aufbau verschiedener Marktzugänge in Kooperation mit ISVs, Systemintegratoren oder Hyperscalern sammeln. Nach 25 Jahren bei Oracle, wo sie unter anderem jüngster weiblichen Vice President für EMEA war, kamen weitere Führungstätigkeiten bei Microsoft, Cisco und Palo Alto Networks hinzu.

Von der Hybrid Cloud bis hin zu Edge, Cloud-Services und Automatisierung hält sie die Lösungen von Red Hat für marktführend, kommentiert ihr neuer Arbeitgeber die Personalie, aber es sei auch die Kultur des Unternehmens gewesen, die sie zum Wechsel zu Red Hat bewogen hat.