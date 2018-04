Die Deutsche Telekom AG lädt Softwarehäuser ein, sich um die Aufnahme in das neue SoftwareBoost-Programm zu bewerben und ihre Dienste und Daten in die Open Telekom Cloud zu verlagern. Analog zur 2017 gestarteten TechBoost-Initiative für Startups will das neue Partnerprogramm speziell Softwarehäuser und ihre digitalen Geschäftsmodelle auf die Überholspur bringen.

Die Teilnehmer am Programm erhalten nach erfolgreicher Bewerbung neben den Leistungen aus der Public Cloud auch technologischen Support rund um die Cloud sowie für die Marketing- und Vertriebsunterstützung. Experten des Magenta-Konzerns begleiten die Transformation der Softwarehäuser bis zum Start des Betriebs.

Mit Gutscheinen für Leistungen aus der Open Telekom Cloud will das Unternehmen den SaaS-Programmierern die Transformation schmackhaft machen. Die Softwarehäuser beziehen skalierbare IT-Ressourcen flexibel und auf OpenStack-Basis aus dem Angebot. Darüber hinaus wird den neuen Kunden ein firmenspezifisch individualisierbares White Label App-Framework zur Verfügung gestellt, mit dem sich sehr schnell Websites, Blogs, Webshops und Webapplikationen für beliebige Endgeräte erstellen lassen.

Unterstützung bei der Vermarktung

Auf der Vermarktungsseite unterstützt die Telekom die Softwarehäuser durch gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen und beim Networking, sowie mit einer Logo-Partnerschaft. So soll bei den Firmen deren Sichtbarkeit, Reichweite und das Vertrauen bei ihren Kunden erhöht werden.

Softwarehäuser, die am SoftwareBoost-Programm teilnehmen möchten, finden weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung unter diesem Link. Als Voraussetzung zur Teilnahme erwartet die Telekom ein spannendes digitales Geschäftsmodell des Bewerbers. (KEW)