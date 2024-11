Personalmeldungen von Herstellern

Das war schon länger bekannt, seit dem 1. Oktober 2024 ist es nun offiziell: die ex-Microsoft-Deutschland-Chefin Marianne Janik wechselt zu Google Cloud. Dort betreut sie seit einem Monat die Region EMEA North und trifft dabei auf einen anderen ex-Microsoft-Mitarbeiter: Bernd Stopper leitet schon seit vier Jahren das Channel-Geschäft bei Google Cloud EMEA North.

Google Cloud verlassen hat hingegen Deutschland-Chef Bernd Wagner. Der langjährige Geschäftsführer bei Fujitsu Deutschland wechselt zur Schwarz Gruppe, die dadurch deutlich an Kompetenz und Renommee im Markt für Cloud-Dienstleistungen dazu gewinnt.

Robin Wittland, ein weiterer ex-Microsoft Manager, heuerte beim Münchner Quantencomputer-Startup Planqc an. Dort soll er als Chief Commercial Officer den Vertrieb ausbauen.

KI-Cloud-Spezialist Snowflake hat die Stelle des Country Manager Deutschland mit Jonah Rosenboom neu besetzt. Er folgt auf Arjan van Staveren, der sich bereits im April 2024 entschlossen, eine Weltreise anzutreten - beneidenswert!

Bei Epson geht Office-Print-Chef Jens Greine. Offiziell heißt es, er habe sich entschieden, neue berufliche Möglichkeiten außerhalb von Epson wahrzunehmen. Seine Stelle übernimmt "bis auf Weiteres" Head of Consumer & Channel Sales DACH Niklas Wauschkuhn.

Melanie Goddard ist die neue Geschäftsführerin bei Xerox Germany. Sie ist bereits seit über acht Jahren bei dem Druckerhersteller angestellt und soll nun das Unternehmen in Deutschland neu ausrichten. Vielleicht gelingt es ihr, den Xerox Channel-freundlicher als bisher aufzustellen.

Drucker- und Kopierer-Hersteller Kyocera hat Roswitha Eytzinger zur neuen Group Director Customer Operations ernannt. Damit verantwortet sie ab sofort die Vertriebsbereiche im Innendienst. Für sie hat die Zufriedenheit der Partner höchste Priorität, hier ist Kyocera aktuell deutlich besser aufgestellt als Xerox.

Supplies-Spezialist Katun taucht in diesem Ranking noch nicht auf, will aber ab November 2024 auch Drucker auf den deutschen Markt zu bringen. Die dazu notwendigen Vertriebsstrukturen soll Frank Zerfass aufbauen.

Christoph Thomas, Geschäftsführer des Zubehörspezialisten und Distributors Hama, geht in Ruhestand. Der Enkel des Firmengründers Martin Hanke war sage und schreibe 37 Jahre bei Hama tätig.

Nutanix positioniert sich zunehmend als eine attraktive VMware-Alternative. Umso mehr dürfte sich der Cloud-Spezialist über den jüngsten Neuzugang freuen: Christine Hensel verlässt VMware und wird Director Systems Engineering bei Nutanix Deutschland. "Ich bin hocherfreut, für dieses dynamische Unternehmen zu arbeiten, das sich durch seinen Innovationsgeist und seine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der vergangenen fünfzehn Jahre auszeichnet", sagte Hensel in ihrer Antrittsrede.

Viel Bewegung gab es auch im IT-Security-Sektor: Thorsten Schwecke verstärkte das Channel-Team bei Sophos, Julia Beer ist von Trend Micro zum deutschen Anbieter Myra Security gewechselt, der US-amerikanische Cybersecurity-Spezialist Arctic Wolf hat Alain Tanner als Channel Account Manager für die Schweiz und Österreich verpflichtet.

Personalmeldungen aus der Distribution

Mit Sebastian Faehte hat Herweck einen neuen Head of Sales in der Business Unit Mobile gefunden. Er ist ein passionierter Basketballer und fühlt sich in der Rolle des Spielmachers am wohlsten. Da bleibt uns nur zu wünschen, dass es Herweck mit Faehte gelingt, an die Spitze der TK-Distribution zu gelangen.

2024 führte Komsa dieses Ranking an, nur verlieren die Sachsen die Supply-Leiterin bei Komsa, Anne Jeck. Das ist ein herber Verlust, denn der Geschäftsbereich Supply mit Mobile, IT und Consumer Electronics ist bei Komsa nach wie vor das umsatzstärkste Marktsegment. "Anne verlässt uns auf eigenen Wunsch, um sich eine Auszeit zu gönnen. Wir wünschen ihr für ihre weitere Karriere alles Gute", verabschiedet sie Komsa-Chef Pierre-Pascal Urbon. Einen Nachfolger für sie hat er noch nicht gefunden.

Mehrere Neuzugänge vermeldet hingegen Exclusive Networks: Als Director Vendor Management übernimmt Thomas Henk eine zentrale Rolle im Management-Team. Die im Juli gegründete Business Unit "Networking DACH" erhält ebenfalls Verstärkung - durch Roberto de Falco und Henryk Fricke, die Andy Hahner, dem Director Networking DACH bei Exclusive Networks zuarbeiten werden.

Personalmeldungen von IT-Dienstleistern

Seit dem 1. Oktober 2024 führt Michael Zitz als alleiniger CEO den IT-Dienstleister All for One an. Firmengründer Lars Landwehrkamp scheidet - wie geplant - nach 30 Jahren aus dem Unternehmen aus. Diese Nachfolge wurde langfristig geplant, der Österreicher wurde bereits im März 2021 in den Vorstand von All for One berufen.

Die neue Führung beim IT-Dienstleister Getronics setzt auf Expansion. Der neue CEO Stuart Deignan ist sich sicher, dass ihm und seiner Mannschaft dies gelingen wird: "Mit einer starken finanziellen Grundlage und einem unglaublich talentierten Team sind wir gut positioniert, um unsere Wachstumspläne zu beschleunigen", sagte er in seiner Antrittsrede.

Den Job als Niederlassungsleiter bei Adesso Nürnberg hat Marco Jäger schon länger, nun durfte er Gäste am neuen Firmensitz am Seetor City Campus begrüßen. Dort stehen den fränkischen Adesso-Beschäftigten immerhin 4.500 m² Arbeitsfläche zur Verfügung.



Mehr Personalmeldungen aus dem Channel:



