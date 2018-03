Katun

Katun hat einen neuen Manager an der Deutschlandspitze: Ab April 2018 wird Marcus Hammann das Geschäft des Toner- und Druckerzubehörspezialisten in Neuss verantworten. Hammann verfügt über langjährige Erfahrung in der Drucker- und Distributionsbranche. Nach Stationen bei Tech Data und ABC Data war er zuletzt beim Supplies- und Drucklösungsanbieter IPS als Geschäftsführer tätig.

Microsoft

Christina Sailer und Sydney Loerch sind die neuen Nachwuchskräfte im Kommunikationsteam der Microsoft Deutschland GmbH. In einem 18-monatigen Ausbildungsprogramm werden den beiden Berufseinsteigerinnen die Kompetenzen eines Communications Managers vermittelt. Vor ihrem Einstieg bei Microsoft schloss Christina Sailer ihr Masterstudium in der Fachrichtung Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien Stuttgart ab, Sydney Loerch absolvierte ein Masterstudium in der strategischen Kommunikation an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Iron Mountain

Die Iron Mountain Incorporated will in der deutschsprachigen Region weiter wachsen und hat John Wegman zum Managing Director für die DACH-Region benannt. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll der Strategie-Experte internationale Unternehmen in der Region bei ihren Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung unterstützen.

Bitglass

Michael Scheffler wird Regional Director CEEU bei Bitglass. In seiner neuen Position soll der IT-Security-Profi das Partnernetzwerk in Mittel- und Osteuropa ausbauen und die Gesamtleitung des Sales -Teams in der Region Central and Eastern Europe übernehmen. Scheffler kommt von A10 Networks, wo er als Area Vice President Central Europe tätig war.

Mimecast

Die Mimecast Services Limited hat Marc French zum Chief Trust und Data Protection Officer berufen. French ist bereits seit August 2017 als SVP bei Mimecast und soll nun in der neu geschaffenen Position die Kundenverträge des Cloud-Anbieters auf die neue EU-Richtlinie anpassen. Vor seinem Wechsel zu Mimecast arbeitete French als Chief Information Security Officer bei der Endurance International Group, wo er sich um deren Sicherheitslösungen und die Vereinbarkeit der DSGVO kümmerte.

Cogeco Peer 1

Astrid Mehrtens-Haupt ist die neue Vertriebsdirektorin für die Region EMEA bei Cogeco Peer 1. Seit Februar 2018 verantwortet sie ein 30-köpfiges Sales-Team, mit dem sie die Präsenz der Marke erhöhen und die Marktdurchdringung vorantreiben soll. Die Juristin ist seit 2016 beim kanadischen Anbieter von Hosting- und Cloud-Services und war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen für HP Software, später HPE Software, tätig.

ASG

Die ASG Technologies hat Claus Fieber-Held zum Vice President Alliances and Channel Sales EMEA ernannt. Seit Januar 2018 verantwortet der bisherige Vizepräsident für den Lösungsvertrieb in DACH den Partnervertrieb in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Fieber-Held soll für den US-Anbieter den Aufbau und die Entwicklung der Partnerlandschaft für die Wachstumsfelder Digitaler Arbeitsplatz, Metadata Management, Data Intelligence und Enterprise Content Management in der Region vorantreiben.

Weitere Personalmeldungen

