Atos

Ursula Morgenstern wird neue CEO der Atos Deutschland Group. Sie folgt auf Winfried Holz, der nach rund neun Jahren die Leitung der Geschäfte von Atos in Deutschland abgibt und in den Ruhestand geht. Morgenstern ist bereits seit 2002 für das Unternehmen tätig und hatte bereits einige Management Positionen inne. Zuletzt war sie für die globale Geschäftseinheit Business & Platform Solutions von Atos verantwortlich.

Commvault

Die CommVault Systems, Inc. hat Olaf Dünnweller mit sofortiger Wirkung zum neuen Area Vice President EMEA Central ernannt. In seiner neuen Position übernimmt der gelernte Betriebswirtschaftler die Leitung des DACH-Geschäfts und verantwortet die Stärkung regionaler Allianzen und Partnernetzwerke. Vor seinem Wechsel zu CommVault war Dünnweller fast 17 Jahre lang bei Veritas und Symantec beschäftigt.

Skybox Security

Elma Celik verstärkt seit Februar 2018 die DACH-Region der Skybox Security, Inc. als Regional Sales Director. In Zusammenarbeit mit Dr. Christopher Brennan wird sie sich um den weiteren Aufbau des Kundenstamms in Deutschland, Österreich und Schweiz kümmern. Die IT-Expertin kommt von Fortinet, wo sie eineinhalb Jahre für Kunden im Bereich Financial Services zuständig war.

oneclick cloud

Der Schweizer Anbieter oneclick cloud baut seinen indirekten Vertrieb weiter auf und hat Marcel Sternkopf zum Partnerbetreuer ernannt. Der Gründer und Geschäftsführer des bayerischen Systemhauses SecureHead kennt Bedürfnisse und Wünsche der gesuchten Partner und will Systemhäusern mit der Plattform von oneclick cloud die Möglichkeit bieten, sich schnell zum Managed Service Provider weiterzuentwickeln.

Itac Software AG

Dieter Meuser, Gründer und CTO der Itac Software AG, legt sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch nieder und wechselt zum 1. April 2018 als Director Industry 4.0, IIoT Strategy and Scouting zur Muttergesellschaft Dürr AG. Seine Nachfolge im Vorstand der Itac Software übernimmt Dr. Sebastian Baumann als neuer CFO. Neben seiner Führungsaufgabe im Bereich Finanzen wird sich Baumann auch um strategische Maßnahmen zu mehr Wachstum sowie den Ausbau der internationalen Marktposition kümmern. Meusers operative Aufgaben übernimmt ab sofort Volker Burch als VP Advanced Technology.

Weitere Personalmeldungen

