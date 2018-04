Michael Telecom

Magnus Michael wird Michael Telecom nach fast sechs Jahren an der Unternehmensspitze verlassen. Seit 2012 war Michael Vorstandsmitglied, Mitglied und Sprecher der Geschäftsführung, Prokurist, Head of Sales, Marketing sowie COO beim TK-Distributor. Nun möchte er sich neuen Herausforderungen stellen. Seine Aufgaben werden von den bestehenden Mitgliedern der Geschäftsführung übernommen.

Arrow ECS

Die Arrow Electronic, Inc. hat Marcus Adä zum Vice President Sales für Zentral- und Osteuropa ernannt. Der Distributions-Experte verantwortet seit dem 01. April 2018 die Arrow ECS-Geschäfte in der DACH-Region sowie Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Adä auf EMEA-Ebene in der Funktion als Vice President für die strategischen Hersteller-Beziehungen und Technologie-Gruppen von Avnet Technology Solutions verantwortlich.

Eset

Holger Suhl wechselt von Kasperky Lab zur Eset Deutschland GmbH. Als neuer Country Manager DACH übernimmt er die Position von Stefan Thiel, der zum 31. März den slowakischen Sicherheitsspezialisten auf eigenen Wunsch verlassen hat. Suhl begann seine Karriere im Marketing und ist in der Branche vor allem durch verschiedene leitende Positionen bei Corel sowie seine Tätigkeit als General Manager DACH bei Kaspersky bekannt.

expert

Jochen Ludwig hat als neuer Vorstandsvorsitzender die Führung bei der Expert SE übernommen. Bereits seit September 2017 arbeitete Ludwig als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Seit dem 01.04.2018 ist er der offizielle Nachfolger von Volker Müller, der sich nach 12 Jahren an der Spitze der Verbundgruppe in den Ruhestand verabschiedet. In seiner neuen Position will sich Ludwig schwerpunktmäßig um die weitere Digitalisierung der Verbundgruppe bemühen und die Präsenz in den Onlinekanälen stärken.

Bitdefender

Bitdefender hat Frank Charvet zum Enterprise Regional Sales Director für Großkunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und den Maghreb-Staaten ernannt. Der bisherige Vertriebschef für Belgien soll sich künftig auf das Großkundengeschäft des Herstellers von IT-Sicherheitslösungen in der DACH-Region fokussieren. Der Vertriebsprofi leitete bereits als Country Manager die Aktivitäten von Nutanix in Frankreich sowie die Enterprise-Vertriebsteams von VMware.

SpaceNet

Die SpaceNet AG hat ihren Vorstand ausgebaut und Michael Emmer als neues Vorstandsmitglied berufen. Gemeinsam mit Sebastian von Bomhard bildet er nun das Führungsduo an der Unternehmensspitze des Münchener Internetanbieters. Emmer wird sich auf die Leitung des gesamten operativen Geschäfts fokussieren und ist für die Unternehmensentwicklung verantwortlich. Von Bomhard verantwortet zukünftig die Unternehmensstrategie, Produkte, Lösungen sowie Zukäufe und neue Kooperationen.

