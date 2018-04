Tech Data

Die Tech Data GmbH & Co. OHG hat ein siebenköpfiges Artificial Intelligence (AI) Accerleration Team gegründet, welches sich künftig den Auf- und Ausbau des Projektgeschäfts rund um Künstliche Intelligenz fokussieren wird. Dabei nutzt Tech Data verfügbare Ressourcen von IBM bei der Akquisition und Umsetzung von Kundenprojekten. Die fachliche Leitung des Teams übernimmt Business Development Executive Dr. Karsten Johannsen. Detlev Jacobs kümmert sich als Teamleiter Artificial Intelligence um personelle Fragen.

Cohesity

Die Cohesity, Inc. hat ihr Management-Team EMEA mit drei erfahrenen Profis für Channel, Marketing und Engineering erweitert. Johannes Kunz wird sich künftig als Senior Director Channel Sales EMEA um den indirekten Vertrieb und die Marktstrategie des US-Anbieters von hyperkonvergenten Sekundärspeichern kümmern. Thomas Boele ist als Senior Director Systems Engineering EMEA für die Pre-Sales Teams und die technischen Betreuung in der Region verantwortlich. Claudia Zieschang übernimmt als Head of EMEA Field Marketing die strategische Entwicklung der Marke und die unterstützenden Maßnahmen in der Region.

Sophos

Wolfgang Lauer löst als neuer Country Manager für Österreich Wolfgang Grois bei Sophos ab. Der Betriebswirt war im Januar 2018 als Channel Account Executive zum britischen Hersteller von Sicherheitslösungen gekommen. In seiner neuen Position ist Lauer für die Ausrichtung des Teams auf die Belange einer Next-Generation IT-Security-Strategie und die Umsetzung des 100-prozentigen Channel-Fokus verantwortlich. Wolgang Grois will sich nach sieben Monaten bei Sophos nun als selbständiger Unternehmer für den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln eines MLM-Unternehmens aus Utah, USA engagieren.

Infinigate

Die Infinigate Deutschland GmbH hat mit Birgit Nehring eine neue Leiterin der Business Unit. Die Managerin hat seit April 2018 eines von vier Vertriebsteams beim Value Added Distributor übernommen. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst Hersteller wie Hewlett-Packard Enterprise, Barracuda Networks oder SonicWall. Vor ihrem Wechsel zu Infinigate war Nehring als Senior Channel Managerin bei VMware tätig, von 2005 bis 2013 sammelte sie als Direktorin Software & Solutions bei Azlan und Tech Data Distributionserfahrungen.

Equinix

Brenden Rawle ist der neue Director Interconnection bei der Equinix, Inc. Der Datacenter-Profi war bisher als Senior Principal Solutions Architect bei Equinix in EMEA tätig und übernimmt nun die Leitung des neu gebildeten Interconnections Solutions Teams. Vor seiner Zeit beim globalen Anbieter von Interconnection- und Rechenzentrumsdienstleistungen hatte Rawle diverse leitende Jobs bei führenden Technologieunternehmen, wie Juniper Networks, Dell oder Cable & Wireless.

Weitere Personalmeldungen

