Saturn

Carsten Strese hat Media-Staturn nach 25 Jahren verlassen und das, obwohl sein Vertrag erst vor wenigen Monaten verlängert wurde. Der BWLer trat nach seinem Studium als Marktgeschäftsführer bei Saturn ein und stieg in den 2000er Jahren in die Deutschland-Geschäftsführung auf. Bis vor wenigen Tagen war er als COO für die Marke Saturn in Deutschland verantwortlich. Der Weggang von Strese ist Teil eines ganzen Bündels an aktuellen Personalien: So leitet Kirsch künftig das operative Geschäft der internationalen Media-Saturn-Gruppe. An die Spitze der deutschen Landesgesellschaft rückt der bisherige Österreich-Chef Ditmar Krusenbaum.

Also

Also hat sein Top-Management neu aufgestellt: Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Reiner Schwitzki, wird künftig auf Europaebene die neu geschaffene Position des Chief Process Officer übernehmen. In dieser Position soll Schwitzki nun auf Gruppenebene die Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse vorantreiben. Neue Sprecherin der Geschäftsführung ist Simone Blome-Schwitzki, die bereits vorher schon der Geschäftsführung angehört hat. Andreas Ruhland übernimmt die Position als Geschäftsführers Supply von Sylke Rohbrecht, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Arrow ECS

Susanne Endress ist die neue Geschäftsleiterin von Arrow ECS Deutschland. Sie folgt auf Richard Hellmeier, der insgesamt 27 Jahre in führenden Positionen bei Computerlinks und Arrow tätig war. Endress kam wie Hellmeier durch die Übernahme von Computerlinks 2013 zu Arrow. Dort war die Betriebswirtin zunächst für Sicherheits- und Netzwerkthemen, später zusätzlich auch für Virtualisierung und Storage zuständig. Nun soll sie mit einem ganzheitlichen Blick das Business zum weiteren Wachstum von Arrow in Deutschland beitragen.

VMware

Die VMware, Inc. hat Jenni Flinders zur neuen Vice President Worldwide Channels benannt. In ihrer neuen Position verantwortet Flinders die Entwicklung und Umsetzung der gesamten Channel-Programme für das globale VMware Ökosystem aus Lösungsanbietern, Distributoren, OEMs und Telekommunikationspartnern. Flinders verfügt über jahrelange Manangementerfahrung und wechselt vom Beratungsunternehmen Daarlandt Partners, wo sie als CEO tätig war, zu VMware.

WatchGuard

Die Watchguard Technologies GmbH hat seine Marktgebiete hierzulande intern umgebaut und drei neue Vertriebsprofis eingestellt. Seit Februar 2018 unterstützt Christian Stiewe das Vertriebsteam in der Region West als Inside Sales Representative. Sebastian Kupsa ist seit März 2018 für die Region Nord und den Osten des Landes als Inside Sales Representative verantwortlich. Abgeschlossen wurde die Neuorganisation des Vertriebs mit der Einstellung von Ernst Hartmann zum 15. März 2018. Er ist künftig als Territory Account Manager für die Region Süd zuständig.

Thycotic

Markus Kahmen ist jetzt Regional Director CE bei Thycotic. Der Vertriebsprofi verantwortet ab sofort das Wachstum und die Positionierung des US-Spezialisten für Privilegiertes Zugriffs-Management (PAM) in Zentraleuropa. Kahmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im IT-Bereich, die er u. a. während seiner Tätigkeiten für Verisec als Regional Director CE und Penta GmbH, inzwischen eine Adlink-Tochter, als Vice President International Sales sammelte. Bei Thycotic war er vor seiner Beförderung seit Juni 2017 für die DACH-Region zuständig.

Weitere Personalmeldungen

