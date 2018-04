Tech Data

Tech Data hat einen neuen Chef. Der bisherige Executive Vice President (EVP) und Chief Operation Officer (COO), Richard T. (Rich) Hume, wird zum 6. Juni 2018 neuer Chief Executive Officer (CEO) des Distributors. Er folgt auf Robert M. (Bob) Dutkowsky, der zwölf Jahre diese Position besetzte und Hume weiterhin strategisch beraten soll. Hume kam 2016 zu Tech Data und war davor über 30 Berufsjahre bei IBM - unter anderem als General Manager und COO in der Global Technology Services-Business Unit sowie als Europa-Chef.

ConSalt

Diana-Maria Brose verstärkt künftig das Team der ConSalt Unternehmensberatung GmbH. In der neu geschaffenen Position der Marketingleiterin soll sie sich vorrangig auf die strategische Produktplanung und Markteinführungsstrategien fokussieren. Die 37-jährige Event- und Projektmanagerin verfügt über jahrelange Erfahrung in der IT-Branche und war bereits für OKI Systems, ViewSonic, Cittadino und Quanta Cloud Technology tätig. Seit acht Jahren leitet sie ihre eigene Firma Invento und ist als Autorin diverser Fachpublikationen in Erscheinung getreten.

Inforsacom Logicalis

Im Rahmen der Umfirmierung zur Logicalis GmbH hat das Systemhaus Inforsacom Logicalis seine Kernkompetenzen in den drei Geschäftseinheiten "Data Center", "Networking, Collaboration & Security" sowie "Application & Information Management" gebündelt. Die Leitung des Bereichs "Data Center" übernimmt ab sofort der 30-Jährige Markus Kalkowsky, der seit 2013 bei Inforsacom Logicalis beschäftigt ist. Stefan Gutekunst verantwortet die Geschäftseinheit "Networking, Collaboration & Security". Der Cisco-Experte ist seit vier Jahren bei Inforsacom Logicalis beschäftigt. Neuer Leiter der "Application & Information Management"-Unit ist Dirk Franke. Der 51-Jährige ist bereits seit 16 Jahren bei Inforsacom tätig und soll nun die Bereiche Datenbanken, Middleware & Analytics weiterentwickeln.

Acer Being Signage

Dirk Bürger ist neuer Senior Business Development Manager bei Acer Being Signage GmbH. Seit dem 1. März 2018 verantwortet der Vertriebsprofi bei der Acer-Tochter den Ausbau des Vertriebs und des Channelgeschäfts. Bürger verfügt über umfassende Erfahrung im Monitorgeschäft und war fast zwanzig Jahre bei Samsung tätig, zuletzt als Head of Sales & BDM, B2B & B2C Professional Displays.

PR von Harsdorf

Die PR von Harsdorf GmbH verstärkt sich mit einer weiteren Seniorberaterin und hat Alexandra Perry in ihr Team geholt. Seit März 2018 unterstützt Perry die bekannte Münchener Agentur für die ITK-Branche bei der strategischen Kommunikationsberatung und Pressearbeit. Zuvor stand sie bereits mit ihrem eigenen Unternehmen als freie PR-Beraterin sowie als Texterin dem Team der PR von Harsdorf zur Seite. Zudem arbeitete Perry 15 Jahre bei Ingram Micro, zuletzt als Pressesprecherin sowie als Leiterin Corporate Communication und Corporate Social Responsibility (CSR).

ForeScout

ForeScout Technologies hat Stephan von Gündell-Krohne zum Sales Director DACH befördert. In dieser Position soll er das regionale Vertriebsteam in Richtung Expansion führen. Der Diplom-Kaufmann kam 2016 zum kalifornischen IoT-Security-Profi. Zuvor war er vier Jahre im Bereich Großkundenvertrieb bei Palo Alto Networks sowie fünf Jahre als Vertriebsspezialist bei Cisco tätig.

Infinidat

Die Infinidat, Inc. hat auf die stetig wachsenden Kundennachfrage nach skalierbaren und sicheren Speicherlösungen im deutschsprachigen Raum reagiert und die Region mit gleich drei Neuzugängen verstärkt. Bert Meyer wird neuer Channel Manager DACH und soll sich neben dem Vertrieb der Lösungen mit Resellern und Systemhäusern auch um die Akquisition neuer Partner bemühen. Dirk Pähler ist ab sofort als Sales Manager für den Norden und Westen Deutschlands zuständig und soll sich neben dem Ausbau der Sales-Aktivitäten ebenfalls vordringlich dem Channel-Geschäft widmen. Rebecca Kraushaar ist seit März 2018 für die Geschäftsentwicklung der DACH-Region zuständig und soll von Berlin aus die Weiterentwicklung von Leads in Deutschland, Österreich und der Schweiz steuern.

