Eset

Eset hat einen neuen Senior Partner Account Manager. Uwe Rehwald wechselt nach drei Jahren bei Kaspersky Lab vom russischen zum slowakischen Sicherheitsspezialisten. Dort wird sich der erfahrene Vertriebsspezialist um die Channel-Klientel der deutschen Niederlassung kümmern.

Nfon AG

Jürgen Städing verlässt die Nfon AG Ende Juni 2017. Der langjährige Leiter für Product Management und Business Development verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Mit dem Weggang Ständigs geht der rege Wechsel im Management des Hersteller von Cloud-Telefonanlagen weiter.

Jansen Bürosysteme

Der bisherige Geschäftsführer von Xerox, Ingo Retzmann, wechselt nach 24 Jahren zum Kunden und Vertragspartner Jansen Bürosysteme GmbH & Co. KG. Dort wird er als Geschäftsführender Gesellschafter die Leitung des Unternehmens übernehmen. Bei Xerox bekleidete Retzmann verschiedene Positionen, von Vertrieb, Marketing, HR bis hin zum Kundendienst. Diese Erfahrungen will er nun auch bei Jansen Bürosysteme einbringen.

Artec IT Solutions

Die Artec IT Solutions AG hat Marco Widmann zum neuen Channel-Chef ernannt. Der 41-Jährige soll das Geschäft mit den Informationsmanagement-Lösungen des Karbener Datenspezialisten über die Partner vorantreiben. Widmann ist gelernter Werbekaufmann und bereits seit 2014 für Artec tätig.

SentinelOne

SentinelOne hat gleich zwei Positionen neu besetzt. Bob Parker wird CFO beim Spezialisten für Endgerätesicherheit. In dieser Position verantwortet Parker das Finanzgeschäft sowie die Bereiche Operations and Legal. Er kommt von SnapLogic, wo er eine wesentliche Rolle bei der Expansion nach Europa und Australien spielte. Ebenfalls neu im Unternehmen ist Rebecca Kline, die das weltweite Marketing bei SentinelOne übernimmt. Sie war zuvor 16 Jahre bei Malwarebytes und baute dort ein 100 Mitarbeiter starkes Team auf.

Nexus

Anders Berg ist der neue Chief Financial Officer bei der schwedischen Nexus Group. Er folgt auf Magnus Karlsson und beginnt seine Tätigkeit als Mitglied der Konzernleitung am 1. Juli 2017. Berg verfügt über jahrelange Erfahrung in Führungspositionen und war zuletzt als Iterim-Finanzchef im Management bei Cleanenergy tätig.

WatchGuard

Paul Moll übernimmt die Verantwortung für das Marketing in Zentraleuropa bei der WatchGuard Technologies GmbH. Für den US-Sicherheitshersteller soll er sowohl die regionalen Marketingaktivitäten ausbauen als auch die Zusammenarbeit im Channel intensivieren. Der 41-Jährige kommt von Lancom Systems, wo er Marketingpläne und Partnerprogramme gestaltete.

