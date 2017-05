HP Deutschland

HP verliert seinen Channel-Chef Christian Mehrtens. Der Manager war seit Anfang 2015 bei HP Deutschland und leistete nach der Aufspaltung des Konzerns einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Commercial Channel sowie des Mid-Market Vertriebs. Die nun freie Position soll in Kürze neu besetzt werden. Mehrtens wechselt zurück in die Softbranche und übernimmt am 15. August die Leitung des Geschäftsbereichs Mittelstand und Partner bei SAP. Dort folgt er auf Jochen Wießler, den er noch aus seiner Zeit bei Microsoft kennen sollte.

Oki

Lan Anh Tran ist neue Marcom Managerin für die Central Region bei der Oki Systems (Deutschland) GmbH. In dieser Position ist sie für die Umsetzung der Kommunikations- und PR-Strategie des japanischen Druckerherstellers verantwortlich. Tran bringt über fünf Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation mit und war bereits für Unternehmen wie IBM oder das Beratungsunternehmen Rundstedt & Partner tätig.

Expert

Peter Zyprian wird zum 1. Juni die neu geschaffene Position des Expert-Gesamtvertriebsleiters besetzen. Der bisherige Geschäftsbereichsleiter Weiße Ware wird künftig auch alle Produktgruppen des Geschäftsbereichs CE verantworten. An der bisherigen Struktur des Expert-Vertriebs wird sich jedoch nichts ändern. Zyprian ist bereits seit 2009 für die Verbundgruppe Expert tätig und verfügt über langjährige Branchen- und Vertriebserfahrung.

BT Global Services

Luis Alvarez, CEO bei BT Global Services, verlässt den britischen Netzwerk und IT-Dienstleister. Auf ihn folgt Bas Burger, der bereits seit neun Jahren in verschiedenen Positionen für BT tätig ist, zuletzt als President of BT in the Americas. Ab dem 1. Juni wird er nun die Führung der BT-Großkundensparte Global Services übernehmen.

Bintec Elmeg

Die Binteg Elmeg GmbH hat bereits seit März einen neuen Verkaufsdirektor. Werner Scholl soll als Director Sales Channel and Alternative Carriers die Partnerlandschaft der spanischen Tochter in Deutschland weiter ausbauen und die Marktposition hierzulande stärken. Scholl ist bereits seit 2006 im Unternehmen und verantwortete bisher insbesondere die Vertriebsbereiche Deutsche Telekom sowie weitere Provider und Carrier.

Forcepoint

Das texanische Unternehmen Forcepoint möchte sein Europageschäft ausweiten und verstärkt sich hierfür mit dem Channel-Spezialisten für IT- und Netzwerksicherheit Stefan Maierhofer. Als neuer Area Vice President of Sales für Mittel- und Osteuropa wird Maierhofer die Wachstumsstrategie für die CEE-Region verantworten und die Partnerbeziehungen dort intensivieren. Der Diplom-Ingenieur (FH) kommt von Palo Alto Networks, wo er das Vertriebsgeschäft verantwortete.

Datto

Markus Beeg ist neuer Open Source Experte beim US-Unternehmen Datto Inc. In seiner neuen Position wird Rex die Open-Source Initiativen des Unternehmens für sichere Backup-Lösungen und Business Continuity verantworten. Rex ist bereits seit zwanzig Jahren mit Linux vertraut und seit den Anfängen der Open-Source-Szene vor 10 Jahren an verschiedenen Projekten beteiligt.

NewTec

Die NewTec GmbH will die Entwicklung eigener Produkte vorantreiben und schafft mit der neuen Abteilung "Product Engineering" hierfür eine organisatorische Grundlage. Die Leitung der Abteilung wird Thomas Mack übernehmen. Mack kam bereits während seines Masterstudiums zu NewTec und ist dort seit 2011 der Marktverantwortliche für Avionik. Nun wird er vor allem die Entwicklung von Produkten in d en Bereichen funktionale Sicherheit und Embedded Security vorantreiben.

E-Spirit

Die E-Spirit AG, eine Tochter der Adesso AG, hat Michael Gerard zum Chief Marketing Officer ernannt. Seit April verantwortet der Content-Marketing-Vordenker das Wachstum des Softwareherstellers und Dienstleisters in Europa. Dabei soll sich Gerard auf die Marketingstrategie, Markenbekanntheit, Nachfragegenerierung und Vertriebsunterstützung fokussieren. Gerard kommt vom CMS-Hersteller Curata, wo er ebenfalls CMO war.

