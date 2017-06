Microsoft

Simone Frömming ist die neue Leiterin des Großkundengeschäfts von Microsoft Schweiz. In ihrer neuen Rolle als Teil der Geschäftsleitung wird Frömming das Unternehmen bei der Digitalen Transformation unterstützen und das Großkundengeschäft weiterentwickeln. Sie ist bereits seit 25 Jahren in der ICT-Branche aktiv, zuletzt bei VMware als Country Managerin für das Deutschlandgeschäft.

zur Meldung

Microsoft Deutschland verpflichtet Jörg Petter als neuen Business-Lead für die Office 365 E5 Produktsuite sowie Skype for Business. Der 39-Jährige kommt von der Deutschen Telekom AG, wo er bereits Microsoft-Produkte auf Partnerseite vermarktet hat. Nun ist er auf Herstellerseite für die Arbeitsplatzdigitalisierung von Unternehmen zuständig.

zur Meldung

Uniface

Die Uniface Germany GmbH hat bereits seit Januar 2017 Armand Sieben als Channel und Alliance Manager für die DACH-Region eingestellt. Seitdem verantwortet der Vertriebsspezialist den Ausbau der Absatzkanäle des niederländischen Anbieters für Softwarelösungen in der DACH-Region sowie in Großbritannien und Benelux. Sieben verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im Ausbau von Vertriebskanälen in der Software-Industrie, die er bei Unternehmen wie Rapid7, GFI oder SumTotal Systems sammelte.

zur Meldung

Canon

Sarah Stuwe verstärkt das Kommunikationsteam der Canon Deutschland GmbH. Seit 01. Mai 2017 verantwortet die 29-Jährige die Consumer PR für die Produktgruppen Drucker und Kopierer, Foto- und Videokameras sowie die professionelle Cinema EOS Serie samt Broadcast Objektiven. Zuvor war sie als Consultant bei der Wildcard Communications GmbH beschäftigt.

zur Meldung

SonicWall

Der US-Security-Spezialist SonicWall ernennt Michael Berg zum Senior Director Channel Sales. Der erfahrene Channel-Experte soll vor allem den europäischen Markt betreuen und sich hier um die Umsatzsteigerung und Weiterentwicklung des Channels kümmern. Berg verfügt über 20 Jahre Channel-Erfahrung, die er bei Tech Data, Asbis oder Silent Circle sammelte.

zur Meldung

BB-Net

Die BB-Net Media GmbH hat sich neu strukturiert. In diesem Zuge wurden Vertriebsleiter Marco Kuhn sowie Sonja Bleicher aus dem Personal- und Finanzbereich zu Prokuristen bestellt. Kuhn ist bereits seit sechs Jahren und Bleicher bereits seit über 15 Jahren im Unternehmen tätig. Zusätzlich wurde die Stelle des Leiters Fertigung & Logistik am Standort Schweinfurt mit Dirk Huck neu besetzt.

zur Meldung

Informatica

Oliver Schröder ist der neue Geschäftsführer EMEA Central von Informatica. In seiner neuen Position verantwortet der gelernte Ingenieur das operative Geschäft in der DACH-Region des US-Anbieters von Enterprise Cloud Data Management. Schröder kam 2013 zu Informatica und war dort zuletzt als Senior Director für das Master Data Management Geschäft in EMEA und Lateinamerika verantwortlich.

zur Meldung

DataCore

DataCore Software hat Rosario Perri zum Director Strategic Partners and Alliances EMEA ernannt. Rosario Perri kommt von 1E Limited, wo er in verschiedenen führenden Positionen für Channel- und Kooperationen auf globaler und EMEA-Ebene verantwortlich war. Mit der neu geschaffenen Position will DataCore vor allem seine aktuelle Parallel-I/O-Technologie positionieren.

zur Meldung

Cpro Industry

Ralf Kuhlmann übernimmt die Leitung der Ratinger Geschäftsstelle des SAP-Beratungshauses Cpro Industry Projects & Solutions GmbH. Der Wirtschaftsingenieur verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld und ist seit Oktober 2007 in den Bereichen Logistikberatung und Projektleitung der Cpro Industry tätig. Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben wird er das Unternehmen nun beim Personalausbau, dem Regionalvertrieb sowie bei der Positionierung der Geschäftsstelle am regionalen SAP-Markt unterstützen.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 21/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.