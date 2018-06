Völlig überraschend verlässt Annette Maier VMware. Die Deutschland-Chefin scheidet zum 31. Juli 2018 aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

zur Meldung

Es war ein offenes Geheimnis: Trend Micro suchte einen Nachfolger für Martin Ninnemann als Channel Director, und der wurde nun endlich mit Thomas Huber gefunden.

zur Meldung

Der Aderlass bei Axians hört nicht auf, Holger R. Müller, zuletzt Direktor bei dem Systemhaus, hat am 1. Juni 2018 als COO beim Wettbewerber PlusServer angefangen und verantwortet dort nun das Tagesgeschäft.

zur Meldung

Francis Rosch heißt der neue CEO beim Sicherheitsspezialisten ForgeRock. Rosch kommt von Symantec, wo er zuletzt als Executive Vice President und GM Consumer Digital Safety agierte. Interim-CEO bei ForgeRock, John Fernandez, kann sich ab sofort wieder vollständig seiner Position als Chief Financial Officier und EVP für Global Operations widmen.

zur Meldung

MichaelTelecom hat sich die Dienste des erfahrenen Handelsvertreters Michael Birke gesichert, der ab sofort das Team des TK-Distributors als Key-Account Manager verstärkt.

zur Meldung

Thomas Kecskesi betreut seit 1. Juni 2018 als Territory Account Manager Arcserve-Reseller. Damit will der US-Spezialist für Datensicherung, Wiederherstellung und Archivierung aus Minnesota will seine Präsenz in der Region erhöhen.

zur Meldung

Aspera, ein Anbieter von Lösungen fürs Software Asset Management (SAM), hat sich personell verstärkt: Achim Rudolph-Rolfes übernimmt die Vertriebsleitung.

zur Meldung

CCT hat neuen Vertriebschef: Stefan Kovacs verantwortet seit Anfang April 2018 als Director Sales & Marketing die Aktivitäten des Frankfurter UCC-Systemintegrators in EMEA (Europa, Nahost und Afrika).

zur Meldung



Die weltweit tätige Hamburger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO konnte einen Experten und Partner für den neuen Bereich Data & Analytics für sich gewinnen: Sven Röttger.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie bitte hier. Die Neubesetzungen der KW 22/2018 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.