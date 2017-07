Oki

Bei Oki gibt es einen Wechsel an der Deutschlandspitze. Nach knapp zwei Jahren verlässt der bisherige Managing Director, Dietrich Büchner, das Unternehmen. Auf ihn folgt der erfahrene Channel-Experte Thomas Seeber. Neben der Position des Managing Directors der deutschen und der niederländischen Niederlassungen wird Seeber auch Vice President Central Region.

zur Meldung

Expert

Auch bei Expert gibt es einen Wechsel an der Spitze der Verbundgruppe. Anfang 2018 wird Expert-Chef Volker Müller in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Jochen Ludwig, bisher Einkaufschef bei der Baumarktkette Obi. Ludwig wird bereits zum 01. September 2017 den Vorstand der Expert SE verstärken und in der Übergangszeit die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

zur Meldung

T-Systems

François Fleutiaux leitet künftig die IT Division der Geschäftskundensparte der T-Systems International GmbH. Der Franzose kommt von Fujitsu, wo er zuletzt als CEO und SVP den Vertrieb für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien verantwortete.

zur Meldung

Dimension Data

Die Dimension Data Germany AG & Co. KG hat einen neuen Geschäftsführer. Ab dem 01. September 2017 wird der Niederländer Jan Willem Dees als neuer Vorstand das Deutschlandgeschäft des südafrikanischen IT-Dienstleisters verantworten. Dees ist bereits seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen für Dimension Data tätig, zuletzt als Director Digital Infrastructure Europe. In seiner neuen Position soll er das Wachstum im deutschen Markt vorantreiben sowie das Infrastruktur- und das Beratungsgeschäft forcieren.

zur Meldung

Certified Senders Alliance

Julia Janßen-Holldiek ist jetzt Direktorin der Certified Senders Alliance. Mit dem Projekt CSA wollen der Eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. sowie der deutsche Dialogmarketing Verband DDV die Qulität des Mediums E-Mail verbessern. Janßen-Holldiek ist Diplom-Kauffrau und bereits seit rund vier Jahren als Manager Business Development & ISP Relations bei der CSA unter Vertrag.

zur Meldung

Michael Telecom

Die Michael Telecom AG hat mit Andreas Schulz einen neuen Business Development Manager. In seiner neuen Position soll der Vertriebsspezialist den Distributor unter anderem beim Aufbau und Vertrieb der neuen Geschäftsfelder "Digitale Kommunikation am POS" und "Digital Signage" unterstützen. Schulz hatte bereits als Mitgründer der POS-Cockpit GmbH mit seinem neuen Arbeitgeber zu tun.

zur Meldung

Lenovo

Mirco Krebs ist neuer Market Leader der Smart Devices Group Germany and Austria bei Lenovo. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) kümmert sich ab sofort um den Markt für PCs, Notebooks, Tablets und VR-Geräte in der Region. Zuvor verantwortete Krebs seit Juni 2014 als Executive Director das Business Management der PCSD von Lenovo in Deutschland und Österreich.

zur Meldung

Bullitt

Stefan Heikhaus wird Marketingchef beim britischen Lizenznehmer Bullitt Group. Dort verantwortet er künftig das Channel Marketing der Marken Cat phones und Kodak Phones in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor seinem Wechsel zur Bullitt Group war Heikhaus von 2013 bis 2016 bei Microsoft Mobile Deutschland, vorher Nokia GmbH, als Senior Category and Operations Manager für die Markteinführung von Smartphones verantwortlich.

zur Meldung

Büro Forum AG

Lutz Wenger ist neu im Aufsichtsrat der Büro Forum AG. Für den nicht mehr antretenden Klaus Kemper wurde Lutz Wenger von der S+B Service und Büro GmbH aus Dessau vorgeschlagen und ins Gremium gewählt. Wenger kennt die Branche bereits seit Anfang der 90er Jahre und will mit neuen Ideen den Herausforderungen des Büromarktes begegnen.

zur Meldung

Maihiro

Robert Asal leitet Human Resources bei Maihiro GmbH. Der 48-jährige Diplom-Kulturwirt kam 2001 bereits ins Unternehmen und war zuletzt als Manager Consulting tätig. In seiner neuen Position soll er die Personalentwicklung stärken, das Recruiting ausbauen und die Attraktivität des CRM-Beratungshauses durch neue Karrierewege steigern.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 25/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.