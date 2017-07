Notebooksbilliger.de

Nach mehr als 20 Jahren hat Firmengründer Arnd von Wedemeyer die Führung von Notebooksbilliger.de abgegeben. Neuer Vorstandsvorsitzender und CEO des Online-Händlers wird Oliver Ahrens. Der langjährige Acer-Manager wird das operative Geschäft leiten. Wedemeyer bleibt weiterhin im Vorstand und sieht seine zukünftige Aufgabe im Vorantreiben strategischer Geschäftsentwicklungsprojekte.

Also

Die europäische Führungsebene der Also Holding AG wird künftig nur noch aus drei Personen bestehen. Stefan Klinglmair, bisher Corporate Vice President Zentraleuropa, wird den Distributor aus "familiären Gründen" verlassen. Klinglmair kam 2007 als Head of Controlling/Finance zu Also und rückte 2015 in die Konzernleitung in der Schweiz auf. Nach seinem Ausscheiden unterstehen die Länderchefs in Zentraleuropa nun direkt CEO Gustavo Möller-Hergt.

Zyxel

Jannik Haargaard ist seit dem 01. Juli 2017 President of Europe bei Zyxel Communications. Der Elektro-Ingenieur ist seit über 11 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Unternehmen und soll nun vom Standort Kopenhagen die Erfolge des taiwanischen Herstellers weiter ausbauen. Haargard folgt auf Lee Marsden, der sich nach zwölf Jahren bei Zyxel neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.

BullGuard

Oktay Cayiroglu kommt als Senior Sales Manager zum IT Security-Anbieter BullGuard Deutschland GmbH. Der gelernte Industriekaufmann soll zukünftig den Vertrieb der Lösungen in der DACH-Region vorantreiben. Cayiroglu verfügt über langjährige Erfahrung im Retail und Etail und war zuletzt als Business Development Manager für den Vertrieb und Ausbau von ESD- und POSA-Lizenzen beim Broadliner Also Deutschland tätig.

Lookout

Das US-Unternehmen Lookout Mobile Security baut seine Führungsmannschaft aus. Vijaya Kaza wird als neue Chief Development Officer die Bereiche Produktentwicklung und Cloud verantworten. Ex-McAfee-Mann Wim van Campen kommt als Vice President Sales ins Führungsteam. Beide Spitzenmanager bringen rund 20 Jahre Unternehmenserfahrung und sollen den Marktausbau des mobilen Sicherheitsspezialisten vorantreiben.

USU Software AG

Bernhard Böhler hat seinen Vertrag als Vorstandsmitglied bei der USU Software-AG vorzeitig bis zum 30. September 2021 verlängert. Böhler ist Mitgründer der USU-Tochter Aspera GmbH und hat in den letzten Jahren mit seinen Vorstandskollegen die USU Software AG zu einem internationalen Softwarekonzern weiterentwickelt. Neben der Betreuung von Vertriebsprojekten steht die Internationalisierung des Konzerns weiterhin im Fokus der zukünftigen Vorstandstätigkeit Böhlers.

