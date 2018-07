Unitymedia, eine Tochter der Liberty Global plc, kündigt an, dass der bisherige CEO Lutz Schüler ab September 2018 eine neue Aufgabe im Liberty Global-Konzern übernimmt und Chief Operating Officer bei der Tochtergesellschaft Virgin Media in UK wird. Der bisherige Chief Financial Officer der Kölner, Winfried Rapp, wird neuer CEO von Unitymedia. Zur Meldung

Ein halbes Jahr nach dem Führungswechsel an der Ingram-Micro-Spitze in Deutschland gibt es Neuigkeiten von Ernesto Schmutter: Der ehemalige Vice President und Chief Country Executive Germany bei Ingram wird als Geschäftsführer des Consulting-Unternehmens Carica ins Beratungsgeschäft einsteigen. Zur Meldung

Die Pieper GmbH, eine Tochter der Moog, Inc. aus Elma, New York, USA, verstärkt ihr Marketing mit Nandi Reinartz-Routh. Die Kommunikationsexpertin mit Erfahrung im IT-Channel verantwortet seit Juni 2018 die Marketing-Aktivitäten des in Schwerte ansässigen Unternehmens. Zur Meldung

Heinz Kierchhoff ist seit Mai 2018 neu in der Geschäftsführung der Team Neusta GmbH. Team Neusta-Gründer Carsten Meyer-Heder will sich aufgrund seines politischen Engagements als CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt der Hansestadt aus dem operativen Geschäft der Holding zurückziehen. Zur Meldung

DIGITAL INNOVATION Award - bewerben Sie sich jetzt! DIGITAL INNOVATION Award

Personelle Verstärkung für die Themen Compliance und DSGVO sowie Security bei Microsoft Deutschland: Als Business-Lead für Compliance ist Denisa Köhler unter anderem für Produkte rund um Informationssicherheit und Compliance zuständig, Stratos Komotoglou verantwortet als Subsidiary Product Marketing Manager Security die Themen Threat Protection, Identity & Access Management sowie Device & App Management.

Zur Meldung

Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH hat ihr Bildungsangebot erweitert und sich mit Natacha Colin, einer Spezialistin für Consulting und Personalentwicklung, verstärkt. Die neue Kollegin soll mit ihrem Know-how zum Thema Partner Enablement ab sofort Reseller mit der Entwicklung passender Fortbildungsmöglichkeiten unterstützen. Zur Meldung