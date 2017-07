Microsoft

Auf der weltweiten Partnerkonferenz "Inspire" wurde bekannt: Christoph Heiming, bisheriger Direktor Partnergeschäft und -entwicklung bei der Microsoft Deutschland GmbH, wechselt kurzfristig zu einem Microsoft-Partner. Neuer Partner-Chef wird der bisherige Leiter Partner Netzwerk, Strategie & Marketing Sebastian Graßl. Der Diplomkaufmann ist bereits seit über drei Jahren in der Partnerorganisation von Microsoft Deutschland beschäftigt und war zuvor fünfeinhalb Jahre im Produkt-Marketing von Microsoft tätig.

zur Meldung

Xerox

Xerox will seine Channel-Aktivitäten zusammenführen und richtet eine Indirect-Channel-Organisation in Deutschland ein. Die Leitung des Indirect-Channel-Teams übernimmt Peter Kratky. Leon Jeuken wird als Channel Sales Director Germany alle Sales-Aktivitäten des Indirect Channels im Bereich Monobranded Partner und Document Technology Partner steuern. Renate Becker-Nauen übernimmt die Rolle als Head of Production Indirect Channels. Elke Matz ist künftig als Channel Operations Managerin für das Inside Sales Team tätig und Matthias Hilbert ist ab sofort gesamtheitlich zuständig für den Bereich Volume Channel und die Geschäftssparte Supplies.

zur Meldung

Universum

Die Universum Group AB hat Tina Smetana zur Country Managerin Deutschland ernannt. Die 27-Jährige soll das Profil des international tätigen Beratungsunternehmens für Employer Branding in Deutschland stärken. Smetana studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management in Wien, Edinburgh, Barcelona und London und war vor ihrem Wechsel zu Universum als BDM und General Managerin für das US-Mode-Label Abercrombie & Fitch / Hollister tätig.

zur Meldung

S&T AG

Richard Neuwirth wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender der S&T AG. Der 38-jährige ist seit 2006 für das Linzer Systemhaus tätig, u. a. als Managing Director in Bulgarien und Österreich. Zuletzt hat er Projekte wie den Erwerb des Drittmarktgeschäftes von Raiffeisen IT sowie den Einstieg bei der Kontron AG federführend begleitet.

zur Meldung

Varonis

Varonis Systems hat mit Thomas Ehrlich einen neuen Country Manager für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa. Der Ex-NetApp-VP wird zukünftig den Aufbau eines fokussierten und für beide Seiten profitablen Partnernetzwerks sowie den Ausbau bei den Professional Services verantworten. Zudem will Ehrlich Varonis als Experten für Datensicherheit und -Kontrolle in Deutschland noch stärker positionieren.

zur Meldung

BFL Leasing

Sascha Lerchl ist seit dem 1. Juli 2017 Geschäftsführer bei der BFL Leasing GmbH. Der Diplom-Kaufmann hatte bereits im Mai 2017 die Leitung der BFL übernommen und soll nun als Geschäftsführer insbesondere die vertrieblichen Aktivitäten vorantreiben.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 27/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.