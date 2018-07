Personalmeldungen der Woche 29/2018

Der dänische Headset-Hersteller Jabra holt mit Andreas Rapp einen neuen Managing Director Central Europe. Personalmeldungen der Woche 29/2018

Angelika Gifford verlässt Micro Focus. Bis zur Veräußerung des Software-Geschäfts an Micro Focus leitete sie vier Jahre lang das Software-Geschäft bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) in der DACH-Region. Personalmeldungen der Woche 29/2018

Datagroup SE erweitert seinen Vorstand um Andreas Baresel, der Chief Production Officer wird. Personalmeldungen der Woche 29/2018

Dr. Michael Stanka wird neuer Geschäftsführer von Ratiodata, Frankfurter Service Provider mit Fokus auf Finanzunternehmen. Personalmeldungen der Woche 29/2018

Der US-Anbieter von Experience-Management-Software Qualtrics holt mit Anne Uekermann eine Marketing Managerin für die DACH-Region an Bord.

Die GN Audio GmbH mit Sitz in Rosenheim meldet, dass Jabra, ebenfalls Tochter der dänischen GN Group, mit Andreas Rapp einen neuen Managing Director Central Europe Consumer Solutions verpflichtet hat. Rapp verfügt über 20 Jahre Marketing- und Vertriebserfahrung mit Audio-Produkten und war vor seinem Wechsel über vier Jahre bei Libratone tätig, zuletzt als VP EMEA. Weiterlesen

In einem persönlichen Anschreiben teilt Angelika Gifford ihren Geschäftspartnern mit, dass sie Micro Focus verlassen wird. Gifford leitete vier Jahre lang das Software-Geschäft bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) in der DACH-Region, bis HPE ihr Software-Geschäft an Micro Focus veräußert hatte. Giffords Nachfolger als Vice President Sales mit der Verantwortung für die Region DACH wird bei Micro Focus Alexander Neff. Weiterlesen

Der Aufsichtsrat der Datagroup SE hat die Erweiterung des Vorstands um die Position des Chief Production Officer beschlossen. Andreas Baresel übernimmt diese Funktion mit dem Start des neuen Geschäftsjahres zum 01. Oktober 2018 mit der Aufgabe, die einzelnen Service-Einheiten innerhalb des Konzerns übergreifend zu leiten. Weiterlesen

Zum 1. Oktober 2018 wechselt Dr. Michael Stanka in die Geschäftsführung der Ratiodata GmbH. Dort übernimmt er das Ressort Services von Karlheinz Heine, der sich alsbald in den Ruhestand verabschieden will. Weitere Geschäftsführer sind Firmensprecher Martin Greiwe sowie Klemens Baumgärtel. Weiterlesen

Der Experience-Management-Software-Anbieter Qualtrics holt mit Anne Uekermann eine Marketing Managerin für die DACH-Region an Bord. Die 38-Jährige soll die Marke und Wiedererkennungswert der Qualtrics im deutschsprachigen Raum stärken. Anne Uekermann berichtet an Caroline Mogford, Marketing Director EMEA, in London. Weiterlesen