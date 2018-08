Die Google LLC im kalifornischen Mountain View hat Carolee Gearhart zum Vice President Worldwide Channel Sales ernannt. Zu den Aufgaben Gearharts, die zuvor in ähnlicher Position für die globalen Partnerschaften bei GE Digital verantwortlich war, gehören unter anderem der weltweite Vertrieb der Google Cloud Platform, der G-Suite sowie das Channel-Geschäft mit Chrome. Weiterlesen

Der bisherige Fujitsu-Zentraleuropa-Chef, Rolf Werner, hat sich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Sein sofortiger Nachfolger wird Rupert Lehner. Bisher leitete Lehner als Senior Vice President die Mainframe-Aktivitäten und das Produktgeschäft von Fujitsu in der EMEIA-Region (Europa, Nahost, Indien und Afrika). Diese Aufgabe wird er auch weiterhin wahrnehmen. Weiterlesen

Im Juli 2018 ist Markus Nitschke zum Leiter des Cloud-Services von Microsoft Deutschland befördert worden. Nitschke ist bereits seit 2005 bei Microsoft Deutschland tätig. Bevor er zum Cloud-Services-Chef ernannt wurde, agierte er über ein Jahr lang als Area Transformation Lead, um die Digitale Transformation bei Microsoft voranzutreiben. Weiterlesen

Aspect Software hat sich für die Region mit Kathrin Bahi als Marketing Manager DACH verstärkt. Die gebürtige Deutsche soll die On- und Offline-Strategien zur Vermarktung der Customer Engagement-Lösungen von Aspect weiterentwickeln und gezielt vorantreiben. Sie arbeitet am europäischen Hauptsitz im englischen Hayes und berichtet an Stephan Ditz, Regional VP Mainland Europe. Weiterlesen

Mit einer neuen Führungskraft in der Marktkommunikation möchte die Regensburger Unternehmensgruppe für Datenkommunikation, Sicherheitstechnik sowie Mess- und Prüftechnik Insys ihr Wachstum forcieren und hat dazu Sun Spornraft ernannt. In ihrer neuen Aufgabe verantwortet sie seit 15. Juli 2018 das nationale und internationale Marketing der Gruppe. Weiterlesen

Die Also Holding besetzt die Position des Senior Vice President E-Commerce mit Philipp Koch. Ab sofort verantwortet der Young Professionell das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens und soll diesen Bereich weiterentwickeln. Koch leitet zudem weiterhin den Standort Berlin und berichtet direkt an die Konzernleitung. Weiterlesen

Mike Rüschenbaum, ein Lexmark-Urgestein, hat das Unternehmen verlassen. Seit dem Tag der Ausgründung der Druckersparte aus dem IBM-Konzern am 1. April 1991 war er für den Druckerhersteller tätig. Er ist also ein Lexmarker der ersten Stunde. Die Trennung soll "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt sein. Weiterlesen