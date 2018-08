Die Payback GmbH, ein Unternehmen der American Express Group, verstärkt sich mit zusätzlichem digitalen Know-How und hat Tamara Ziegler zum Head of Mobile Marketing ernannt. Die 31-Jährige soll Maßnahmen und Strategien zu weiteren Services auf dem Smartphone entwickeln. Weiterlesen

A1 Digital, die Tochter des österreichischen Festnetz- und Mobilfunk-Providers A1 Telekom Austria, möchte zum führenden IaaS-Anbieter im deutschsprachigen Raum aufsteigen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich A1 Digital mit dem Cloud-Experten Mathias Meinke, der die Position des Solution Architect Software Defined Network einnehmen wird, verstärkt. Weiterlesen

Markus Zandt ist seit Mai 2018 als Regional Channel Account Manager DACH bei Bitdefender aktiv. Kernaufgaben sind neben der Betreuung der Gold-Partner und dem Aufbau neuer Partnerschaften auch die Kommunikation über die Vorteile eines mehrschichtigen Schutzes für Rechenzentren. Zandt berichtet an Joe Sykora, Vice President of Worldwide Channel Development. Weiterlesen

Chris Baker ist im August 2018 als Senior Vice President und General Manager EMEA bei der Box Inc. mit Hauptsitz in Kalifornien eingestiegen. Er arbeitet von London aus und soll so die internationale Expansion von Box, insbesondere in Europa und dem Nahen Osten, fördern. Weiterlesen

Bereits seit dem 1. August agiert Ingo Marten als Managing Director Deutschland bei dem Spezialdistributor EET Europarts GmbH. Bis Februar 2018 stand Marten als Senior Vice President der Digital Division von T-Systems vor. Davor verantwortete er fast sechs Jahre lang das Marketing der Deutschen Telekom GmbH. Weiterlesen

MicroStrategy, globaler Anbieter von Enterprise Analytics- und Mobilitäts-Software, hat Merten Slominsky zum neuen Vice President für die DACH-Region ernannt. Ab Herbst wird Slominsky zudem die CEE-Region verantworten. Vorrangig soll er die Sichtbarkeit von MicroStrategy in Europa vorantreiben, die Umsätze steigern sowie Partnerschaften mit Resellern und Systemintegratoren aufbauen. Weiterlesen