Asus

Am 1. Oktober 2017 übernimmt Jutta Peinze die Marketingleitung für den Bereich Systems bei der Asus Computer GmbH. Sie kommt sie von Sengled, einem Anbieter von Lichtlösungen, wo sie zuletzt als Marketing Director den Markenaufbau sowie die europaweite Distributionsplanung und Channel-Steuerung verantwortete.



Pure Storage

Charles Giancarlo ist neuer CEO von Pure Storage. Bisheriger CEO Scott Dietzen wird Aufsichtsratsvorsitzender. Giancarlo kommt von Silver Lake Partners. Von 2008 bis 2009 war er interimsmäßig als Präsident und CEO bei Avaya tätig. Von 1993 bis 2007 bekleidete er leitende Führungspositionen bei Cisco, darunter als CTO.



Profi AG

Zum 1. September 2017 wurden Stefan Langhirt und Matthias Kohlhardt in den Vorstand der Profi AG berufen. Damit besteht der Vorstand des Systemhauses aus Darmstadt nun aus vier Personen. Neben den "Neulingen" Langhirt und Kohlhardt fungiert Manfred Lackner weiterhin als Vorsitzender und Lutz Hohmann verantwortet wie bisher die Bereiche Finanzen und Personal.



LG Electronics

Was seit mehreren Wochen schon als Gerücht kursierte, ist nun bestätigt worden: Jürgen Krüger wird LG Electronics Mitte September 2017 verlassen. Krüger und LG Electronics haben sich einvernehmlich getrennt. Als Director Sales und Marketing verantwortete der ehemalige Samsung-, Canon- und Also-Manager den LG Electronics-Unternehmensbereich "Information System Products" (ISP), der Produkte wie Monitore, Projektoren und Laufwerke umfasst.



Ramboll

Ex-Dimension Data Deutschland-Chef Sven Heinsen hat eine neue berufliche Heimat in der dänischen Ramboll Management Consulting-Gruppe gefunden.



Expert

Zum 1. Oktober 2017 tritt Frank Harder in den Vorstand der expert Wachstums- und Beteiligungs-Gesellschaft (eWB SE) ein. Zuletzt war er als Geschäftsführer dreier Tochtergesellschaften der Bünting-Gruppe tätig. Seine berufliche Laufbahn startete der 50jährige in der Elektrofachhandelsbranche. Unter anderem war er in leitender Funktion bei Phora Wessendorf, Brinkmann, Photo Dose und bei Media Markt beschäftigt.



Weitere Personalmeldungen

