Klaus Weinmann beendet auf eigenen Wunsch seine Vorstandstätigkeit zum 30. September 2018 und strebt einen Sitz im Aufsichtsrat der Cancom SE an. Weinmann, der das Unternehmen gründete und über 25 Jahre führte, bat den Aufsichtsrat um die vorzeitige Vertragsauflösung und schlug ihm Thomas Volk, President & General Manager bei Cancom, als Nachfolger vor.

Managed Service Provider Damovo ernennt Karl-Heinz Sänger zum Managing Director der Central Region (Deutschland, Schweiz, Polen). Sänger übernimmt die Position des Damovo-Zentraleuropa-Chefs von Carl Mühlner, der im Rahmen des abgeschlossenen Eintritts des Investors Eli Global bei Damovo zum neuen CEO mit weltweiter Verantwortung berufen wurde.

Langsam geht dem Ulmer IT-Dienstleister und Softwarehersteller Axians das IBM-Know-how flöten. Mit Stefan Gierl wechselt ein weiterer Big-Blue-Experte zu einem Wettbewerber. 2018 haben bereits Deutschland-Chefin Diana Coso und Holger R. Müller, zuletzt Direktor bei dem Systemhaus, Axians verlassen.

Der Vorstand des Saarbrücker Software- und Consulting-Unternehmens Orbis AG wird zum 1. Oktober 2018 mit Michael Jung und Frank Schmelzer durch zwei weitere Mitglieder erweitert. Beide starteten nach absolviertem BWL-Studium bei Orbis ihre Berufslaufbahn und sind inzwischen seit mehr als 30 Jahren in diversen Führungsaufgaben des Unternehmens tätig.

Der französische Internet- und Cloud-Anbieter OVH SAS mit Hauptsitz im französischen Roubaix ernannte zum Michel Paulin zum CEO der OVH Gruppe. Indem Gründer und Vorgänger Ocatve Klaba die Leitung an Paulin übergibt, könne er sich künftig voll und ganz der Rolle des Vorstandsvorsitzenden widmen, erklärt das Unternehmen.

Beim Eaton gibt es einen neuen Head of Sales für Deutschland, nachdem Roland Lommer in den Ruhestand ging. Adrian Hanslik verantwortet ab sofort die Channel-Aktivitäten bei der Eaton Electric GmbH. Er soll als Head of Sales Germany unter anderem die Beziehungen zu bestehenden Partnern pflegen, neue Partner gewinnen und das Etail-Geschäft auszubauen.

Das Vertriebsteam des britischen IoT-Security-Experten bekommt in der DACH-Region Zuwachs von einem alten Bekannten. Vertriebsspezialist Peter Röder verstärkt ab dem 1. September 2018 erneut das Vertriebsteam von BullGuard. Bereits 2010 war er für 18 Monate als Key Account Manager bei den Briten tätig.