ENO

Die ENO telecom GmbH hat zum 01. September einen neuen CEO begrüßt: Sven Hollemann wird zukünftig neben Bernd Hostmann die Gesamtentwicklung der Unternehmensgruppe vorantreiben. Hollermann kommt von Tech Data, wo er eineinhalb Jahre als Managing Director Mobile Germany tätig war. Zuvor war er über 15 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen bei Ingram Micro.

Kai Petzelt wechselt zu SugarCRM als Vice President of Product Marketing.

Juniper Networks

Kristian Kerr ist neuer Channel-Chef bei Juniper Networks. In seiner neuen Position als Head of Channel, Alliances und Commercial für die EMEA-Region verantwortet der Manager zukünftig alle Aspekte der Channel- und Partner-Strategie sowie die Planung und den Betrieb des Juniper-Geschäfts in Europa, Nahost und Afrika. Kerr verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im direkten und indirekten Vertrieb von Technologieanbietern und Service Providern und war u. a. für Brocade Communications tätig.

Komsa

Zum September haben zwanzig Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei der Komsa Kommunikation Sachsen AG gestartet. Damit verfügt der Dienstleister und Distributor nun über insgesamt 55 Auszubildende und Studenten. Zur Auswahl stehen 14 verschiedene technische oder kaufmännische Berufe vom Fachinformatiker über den Mediengestalter bis hin zum Bachelor für Informationstechnik.

SugarCRM

Der langjährige SAP-Manager Kai Petzelt wechselt zu SugarCRM. Beim kalifornischen Software-Hersteller wird er künftig als Vice President of Product Marketing die Entwicklung und Kommunikation des Messagings sowie die Positionierung für die CRM- und die Relationship Intelligence-Produkte des Unternehmens steuern.

