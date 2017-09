T-Systems

T-Systems-Chef Reinhard Clemens verlässt die Deutsche Telekom. Der Vertrag des Vorstandsmitglieds wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 beendet. Clemens' Nachfolger steht bereits fest, wird aber erst in Kürze bekannt gegeben.

Personalmeldungen der Kalenderwoche 37/2017

Boris Baresic ist neuer Channel Marketing Manager Business Customers für die DACH-Region bei Gigaset. Personalmeldungen der Kalenderwoche 37/2017

Starline will mit Torsten Schmidt als neuem Produktmanager Server & Storage die Herausforderungen im Server-Bereich besser bewältigen. Personalmeldungen der Kalenderwoche 37/2017

Marja Konttinen leitet künftig das Brand Management des Karlsruher Spieleherstellers Flaregames. Personalmeldungen der Kalenderwoche 37/2017

Stefan Steinhoff ist der neue Experte für die Abteilung Risk & Regulatory bei der TME AG.

Gigaset

Gigaset hat einen neuen Channel Marketing Manager Business Customers für die DACH-Region. Seit dem 1. August ist Boris Baresic für die Verbesserung der Gigaset pro-Website und des Partner-Portals verantwortlich. Zudem soll er die Partnerschaften mit Fachhändlern und Endverbrauchern ausbauen und das Toolkit für den Vertriebskanal in der DACH-Region modernisieren. Baresic war bereits für TK-Distributoren wie ENO, Also und Rainbow IT tätig und ist seit 2012 bei Gigaset.

Starline

Torsten Schmidt verstärkt die Starline Computer GmbH als neuer Produktmanager. Mit der Unterstützung von Schmidt will der schwäbische Anbieter von Storage-Systemen künftig die Herausforderungen im Server-Bereich besser bewältigen. Schmidt ist gelernter Fachinformatiker und war bereits acht Jahre im strategischen Produktmanagement, Service Design und Produkt-Controlling tätig.

Flaregames

Mirja Konttinen hat die Leistung des Brand Managements bei der Flaregames GmbH übernommen. In ihrer neuen Position will die Expansion des Karlsruher Spieleherstellers vorantreiben. Konttinen hat bereits Erfahrung mit der Vermarktung von Mega-Marken. Zuletzt war sie als Marketing Director bei der finnischen Rovio Entertainment für Spiele-Launches wie etwa Angry Birds Space mitverantwortlich.

TME AG

Die TME AG hat einen neuen Partner und Managing Director für den Bereich Risk & Regulatory. Stefan Steinhoff soll das Geschäftsfeld des Frankfurter Consultingunternehmens künftig weiter ausbauen. Der Diplom-Kaufmann verfügt über jahrelange Erfahrung im Risiko Management und der Finanzbranche als Senior Manager bei der Unternehmensberatung Zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH.

