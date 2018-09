PNY Technologies, Anbieter von Unterhaltungselektronik und Datenspeicher, stellte auf der IFA 2018 in Berlin Frédéric Pierre als Head of EMEA Consumer Sales vor. Seit August 2018 verantwortet Pierre den Geschäftsbereich Consumer sowie die Retail-, Etail- und Corporate-Aktivitäten in der Region. Weiterlesen

Andreas Schürkamp verantwortet ab sofort das Consulting der Securisk, ein Geschäftsbereich der DC-Datacenter-Group GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Wallmenroth. Schürkamp soll neben der fachmännischen Beratung auch das Angebotsportfolio ausbauen und optimieren. Weiterlesen

Bei Axians mit Sitz in Frankfurt, sind künftig die langjährigen Manager Armin Heigl und Rainer Merkhofer für die über 30-jährige Partnerschaft mit IBM verantwortlich. Ihr Ziel ist es, den Umsatz für IBM-Hardware, -Software und -Services aus 2017 von rund 54,9 Mio. Euro zu übertreffen. Weiterlesen

Xerox hat die Position des Head of Indirect Sales neu besetzt: Die ehemalige Hewlett Packard Enterprise (HPE)-Managerin Nicole Poepsel-Wunderlich soll bei den Neussern das Partnergeschäft ausbauen und die Channel-Strategie weiterentwickeln. Weiterlesen

Die NTT Europe Ltd. hat Anfang August 2018 Oliver Harmel zum Head of Regional Sales Continental Europe ernannt. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der NTT Communications Corporation, einem Geschäftsbereich der NTT für Cloud, Datacenter und internationale Daten-Kommunikationslösungen. Weiterlesen

Wie die Aspect Software, Inc. aus Phoenix, Arizona bekannt gibt, ist der bisherige Präsident des Unternehmens, Chris Koziol, zum CEO gewählt worden. Er folgt damit auf Stewart Bloom vom Kapitalgeber Golden Gate, der diese Rolle zuvor fünf Jahre lang bis Juli 2017 innehatte. Weiterlesen

Abbyy, russischer Lösungsanbieter für Content Intelligence und hierzulande durch ihr OCR-Produkt Fine Reader bekannt, besetzt mit Torsten Malchow die Position des Vice President, Head of Global Enterprise Sales. Malchow soll die Entwicklung und Umsetzung der Verkaufsstrategie vorantreiben und Abbyys Präsenz in spezifischen Industriezweigen und Regionen ausweiten. Weiterlesen