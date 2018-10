Die deutsche Niederlassung des slowakischen IT-Security-Herstellers Eset stellt in Person von Inka Behnke ihre neue Territory Market Managerin vor. Neben der Partnerbetreuung gehören auch der Ausbau und die Qualifizierung der Partnerlandschaft zu den Tätigkeitsfeldern von Behnke, die die Nachfolge von Christoph Preetz antritt. Zur Meldung

Ende 2018 wird Martin Twickler Exclusive Networks verlassen, sein Nachfolger als Geschäftsführer Deutschland und Regional Manager DACH steht schon fest: Florian Zink wird am 1. November 2018 mit der Arbeit bei dem VAD beginnen. Zur Meldung

Der 52-jährige Thomas Kohl verstärkt ab sofort das Airlock-Vertriebsteam, einer Marke des Softwareentwicklers Ergon Informatik AG aus Zürich. Neben der Stärkung der Produktlinie in Deutschland, soll er das Vertriebs-Team ausbauen und die Expansion antreiben. Zur Meldung

Die Wallix Group SA mit Hauptsitz in Paris übergibt die kaufmännische Verantwortung für DACH und Central Eastern Europe an Stefan Rabben. Er leitet ab sofort alle Vertriebsaktivitäten in der Region und soll sich zudem um den Ausbau des Channels kümmern. Zur Meldung

Bereits nach einem halben Jahr beim VAD Infinigate wechselt Birgit Nehring zum 15. Oktober 2018 zu Ingram Micro und verantwortet dort als Director die Weiterentwicklung des Bereichs Cloud & Software. Zudem wird sie wird Mitglied der Geschäftsführung und berichtet direkt an Alexander Maier, VP und Chief Country Executive Germany. Zur Meldung

Oliver Tuszik leitet ab sofort die Global Partner Organisation von Cisco und berichtet an die kalifornische Vertriebs- und Marketingchefin Gerri Elliott. In seiner neuen Rolle soll Tuszik als Anwalt der Partner auftreten und deren Stimme im Partner-Ökosystem repräsentieren. Zur Meldung

Der Vertrieb des Produktportfolios an Unternehmenskunden der Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH liegt seit Juli 2018 in der Verantwortung von Christian Kratzer. Dabei will er das geistige Eigentum der Unternehmen in der DACH-Region zu schützen und somit auch die Technologieführerschaft und Arbeitsplätze sichern, teilt Rohde & Schwarz mit. Zur Meldung

Abbyy Europe beruft Lexmarks ehemaligen Head of Professional Services für DACH, Christian Marquardt, zum Director of Partnerships & Alliances DACH, Benelux, France & UK, so der neue Titel bei Abbyy. Marquardt soll ab sofort das Wachstum des Partnergeschäfts in den Kernregionen Westeuropas weiter antreiben. Zur Meldung