Panasonic

Kai Hillebrandt wird neuer Managing Director bei Panasonic DACH+NL. Der Ex-Samsung-Manager folgt auf Christian Sokcevic, der das Unternehmen Ende 2017 verlassen hat. Nun soll Hillebrandt den "stabilen Kurs der letzten Jahre" zusammen mit dem Management-Team rund um Marketing Director CE Armando Romagnolo und Sales Director CE Michael List fortsetzen. Sein ehemaliger Posten als Vice President Consumer Electronics bei Samsung wird nicht neu besetzt.

Ostertag Solutions

Das Systemhaus Ostertag Solutions hat einen neuen Leiter Vertrieb & Marketing. Nachdem Marcel Herzog in den Ruhestand gegangen ist, übernimmt Sascha Harmuth seine Aufgaben. Der erfahrene Manager war bereits für Cancom, Home of Hardware, Double-Take Software, Tech Data, Clover Technologies sowie 8man tätig. Sein "Stamm wichtiger Kontakte" kommt nun dem Walddorfhäslacher Systemhaus zugute.

Igel Technology

Die Igel Technology hat ihren Sales-Bereich ausgebaut. Seit dem 01. Januar 2018 verstärken Patrizia Fioretti und Armin Recha den Bremer Spezialisten für Endpoint Management. Fioretti ist für die Betreuung der Igel Reseller zuständig ist, Armin Recha soll die Vertriebsaktivitäten auf Kundenebene koordinieren und verantwortet gleichzeitig die Bereiche Corporate und Enterprise Sales in Deutschland. Beide kommen vom US-Konzern Ivanti zu den Hanseaten.

Tech Data

Andreas Roth ist neuer Business Unit Director GCC für Deutschland und Österreich bei Tech Data. In seiner neuen Position soll sich der gelernte Techniker und Manager auf den Ausbau des Komponentengeschäfts in Deutschland und Österreich im Bereich Industrial OEM, Corporate VAR und MSP Space in Deutschland konzentrieren. Roth war in den letzten zwei Jahren als Interim Sales Manager und Consultant für Dell, Arrow und Puls tätig. Von 2013 bis 2016 leitete er als Vertriebschef für Kontron die Region Zentraleuropa.

SEP

Die SEP AG hat Andreas Mayer als neuen Senior Marketing Manager unter Vertrag genommen. Der 47-Jährige mit Magister Artium-Abschluss soll künftig die "Made in Germany"-Expertise seines neuen Arbeitgebers bei Themen wie DSGVO, IoT, Industrie 4.0 oder dem zertifizierten Schutz von businesskritischen Applikationen stärker herausheben. Mayer kommt von Zerto, wo er das Marketing von 2015 bis 2017 managte.

Canto

Nevzat Isilti ist neuer Sales Manager im Vertriebsteam von Canto. In seiner neuen Position soll sich Isilti auf Enterprise und Mittelstandskunden konzentrieren und Neukunden für die deutsch-amerikanischen Cumulus-Entwickler akquirieren. Vor seinem Wechsel zu Canto war Isilti beim Canto-Technologie-Partner e-Spirit AG als BDM unter Vertrag.

MarkLogic

MarkLogic hat Stefan Rudo zum Director Consulting DACH befördert. In dieser Position soll der Der Diplom-Ingenieur für Informatik (FH) vor allem Expert Services der MarkLogic NoSQL-Datenbank bereitstellen. Weiterhin soll er den Vertrieb mit Projektarbeit unterstützen, die Kundenbasis erweitern sowie den Lizenzvertrieb steigern. Rudo verfügt über 15 Jahre Führungserfahrungen, die er unter anderem als Director Professional Services DACH und Nordeuropa bei Genesys erwarb.

Weitere Personalmeldungen

