T-Systems

Der Nachfolger von Reinhard Clemens steht fest: Ab dem 1. Januar 2018 übernimmt der Amerikaner Adel Al-Saleh die Position des CEO der Telekom-Großkundensparte T-Systems. Al-Saleh kommt von Northgate Information Solutions (NIS), wo er ebenfalls als CEO tätig war. Er gilt in der Branche als erfahrener Restrukturierer, der die schwächelnde Großkundensparte der Telekom nun auf Kurs bringen soll.

Avast

Avast baut sein Vertriebsteam im Business-Bereich weiter aus und hat David Beier als neuen Partner Account Manager eingestellt. Beier verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb und war zuvor bei Ingram Micro oder Arrow als Account Manager tätig. Bei Avast soll er künftig die Vertriebsregion Süddeutschland und Österreich verstärken und dort neue Systemhäuser für den Security-Hersteller gewinnen.

comTeam

Die Mitglieder des EP-Systemhausverbunds comTeam haben einen neuen Beirat gewählt. Dieser setzt sich aus vier altbekannten Gesichtern und einem neuen Gesicht zusammen. Burkhard Fels (Siecom IT-Systemhaus GmbH, Dresden), Matthias Kunert (cubeoffice GmbH & Co. KG, Magdeburg), Sascha Neininger (Neininger GmbH, Donaueschingen) und Verena Müller-Thiel (C & P Capeletti & Perl GmbH, Hamburg) wurden wiedergewählt. Neu hinzugekommen ist Laalak Nassiri (LN-IT GmbH, Ahrensburg). Die fünf Beiräte werden sich in den kommenden drei Jahren bei der comTeam Zentrale für die Belange ihrer Kollegen einsetzen.

Magic Software

Magic Software hat einen neuen Vice President Global Business Development. Stephan Romeder leitet den neu gegründeten Geschäftsbereich des Anbieters von Software Plattformen. Der Wirtschaftsinformatiker soll künftig neue Partner gewinnen und bestehende Systemintegratoren für das Business mit Mittelstandskunden fit machen. Rommeders Ziel ist es, Magic Software in den kommenden zwei bis drei Jahre zum Integrationsmarktführer im Mittelstand machen.

HQ Patronen

Jens Kranz ist seit dem 1. Oktober 2017 Mitglied der Geschäftsführung bei HQ Patronen. Der erfahrene Handels-Experte wird künftig die Vertriebsbereiche B2B und B2C sowie den HR-Bereich der Cyberport-Tochter verantworten. Kranz hat als Unternehmensberater bereits führende Händler bei Strategie- und Restrukturierungsthemen unterstützt. Zuletzt war er als Geschäftsführer Marke und Vertrieb bei Baur tätig.

