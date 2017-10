Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz Cybersecurity hat einen neuen Vice President Sales & Marketing. Der ehemalige G Data-Manager Walter Schumann soll künftig den Ausbau des Produktportfolios des IT-Sicherheitsspezialisten in den Bereichen Enterprise und Public verantworten. Schumann verfügt über eine ausgewiesene Expertise im IT-Sicherheitsmarkt und war zuvor unter anderem als Senior Vice President Sales des Security-Spezialisten Astaro (Sophos), als General Manager und Vice President International Sales des Cloud-Security-Anbieters Eleven (Cyren) sowie als Managing Director EMEA von Zone Labs (Checkpoint) tätig.

Sebastian Steinfort kommt als Leiter Business Intelligence zum Management-Team von Actineo hinzu.

Vanquish GmbH

Die Vanquish GmbH intensiviert in ihre Sales-Strategie und strukturiert den Vertrieb neu. Seit dem 01. September leitet Insa Pospich die neu geschaffene Stelle als Head of Operations der Abteilung Auftragsbearbeitung und Organisation. Die Handelsfachwirtin ist bereits seit ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Großhandel vor sieben Jahren bei der Tochter des britischen Spezialdistributors für Server Based Computing tätig. Das bisherige Betriebsgebiet von Insa Pospich hat Robert Delinac übernommen. Er kommt vom Vanquish Partner Igel Technology, wo er als Partner Account Manager arbeitete.

Vintin

Systemhäuser scheinen ein gutes Pflaster für Top-Informatikerinnen unter den Auszubildenden zu sein. Christiane Schleyer ist von der IHK Würzburg-Schweinfurt zur besten Fachinformatikerin des Jahres 2017 in der Region Mainfranken ausgezeichnet worden. Ihre Ausbildung als Fachinformatikerin hat Schleyer im Systemhaus Vintin absolviert, welches seit 27 Jahren in allen wichtigen Feldern der Informationstechnologie am Markt tätig ist.

Actineo

Sebastian Steinfort ist neuer Leiter Business Intelligence bei Actineo. Der Diplom-Informatiker soll den Anbieter auf dem Weg zum digitalen Versicherungsdienstleister voranbringen. Der Wirtschaftspsychologe bringt langjährige Berufserfahrung aus dem Bereich Data Analytics von Sachschäden mit. Zuletzt hatte er bei der ControlExpert GmbH die Team-Leitung Business Intelligence inne.

