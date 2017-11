Medimax

Verstärkung für die Elektromarktkette Medimax: Klaus Lahrmann tritt zum 20. November 2017 die Position des Geschäftsführenden Direktor Einkauf an. Der Branchenfachmann verfügt über 27 Jahre Erfahrung im Handel und in der Industrie, die er u. a. bei Sony, Euronics International und zuletzt bei der Imtron GmbH sammelte. In seiner neuen Funktion bei Medimax berichtet Lahrmann an Medimax-Chef Frank Kretzschmar.

Cisco Deutschland

Der Nachfolger von Carsten Heidbrink steht fest: Ab sofort verantwortet Detlev Kühne das Commercial Team bei Cisco Deutschland, welches für das Business mit dem hiesigen Mittelstand zuständig ist. Der Diplom-Betriebswirt ist bereits seit einigen Jahren für das IT-Unternehmen tätig und besetzte zuvor die Position des Head of Strategy, Planning & Operations.

Extreme Networks

Extreme Networks besetzt nach der Übernahme des Netzwerkgeschäfts von Avaya eine der Schlüsselpositionen im Unternehmen neu. Michael Grundl ist ab sofort als Director Channel & Partner Sales in EMEA beim Netzwerkspezialisten tätig. In seiner neuen Position soll Grundl die gute Stellung des Unternehmens im Bereich Enterprise-Netzwerke auszubauen. Grundl verfügt über mehr als 25 Jahre Marketing- und Vertriebsexpertise und hatte bereits leitende Positionen bei Siemens, Bay Networks, bei Nortel und Avaya inne.

Zerto

Claus Schmidt wechselt von Qlogicist zu Zerto. Dort besetzt er die bereits seit Wochen vakante Stelle des Channel Managers DACH, die zuvor Max Schletzbaum bekleidete. Beim Cloud-Spezialisten soll Schmidt die bereits bestehenden Beziehungen zu Partnern in der DACH-Region nun weiter ausbauen.

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier.