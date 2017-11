Tech Data

Tech Data Deutschland hat die Endpoint Solutions-Sparte umstrukturiert. Die Apple Business Units der bisherigen deutschen und österreichischen Broadline-Sparte und Mobile-Organisation sind nun in einer einzigen Business Unit zusammengelegt. Chef der neuen Unit ist Udo Monsberger, der bisher das Apple-Business von Tech Data in Österreich leitete. Zudem hat Tech Data innerhalb der Endpoint Solutions-Division eine neue Service-Business-Unit geschaffen, die seit dem 1. November 2017 von Alexander Roth geleitet wird. Die Tech Datas Peripherals-Business Unit innerhalb der Endpoint Solutions-Division leitet seit dem 1. November 2017 Oliver Rebein.

Questback hat einen neuen CTO. Radu Immenroth löst Oliver Trabert ab, der die CTO-Position bei Questbackbereits seit 2010 innehatte.

All for One Steeb

Die All for One Steeb investiert in Microsoft-Beratung. Seit dem 1. Oktober baut Jörg Mecke eine neue Microsoft-Beratungseinheit beim SAP-Systemhaus auf, die bis Ende 2018 bereits 30 Mitarbeiter umfassen soll. Mecke bringt langjährige Erfahrung im Consulting-Geschäft mit und war zuletzt in der Geschäftsleitung der Axians IT-Solutions (vormals Fritz & Macziol) für das Microsoft-Consulting zuständig.

e-Spirit

e-Spirit verstärkt sich personell. Christopher Goth ist neuer Vice President E-Commerce EMEA beim Digitalisierungsspezialisten. In der neu geschaffenen Position soll der Vertriebsprofi die Marktposition von e-Spirit im Bereich E-Commerce ausbauen. Alexander Rembecki verantwortet ab sofort als neuer Vice President Channel & Alliances EMEA die strategische Planung und das Management des Partnernetzwerks bei e-Spirit. Der Channel-Spezialist verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Partnerentwicklung - insbesondere bei großen IT-Konzernen wie Dell und Huawei.

Questback

Radu Immenroth löst Oliver Trabert als CTO bei Questback ab. Der Master of Business Administration ist bereits seit über sechs Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Questback tätig, zuletzt als Global Vice President of Product Strategy. In seiner neuen Position wird er zusätzlich zu der Produktstrategie den Engineering- und IT Operations-Bereich verantworten.

Weitere Personalmeldungen

