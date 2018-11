Der IT-Security-Anbieter Eset hat sich für weiteres Wachstum gerüstet und neue Mitarbeiter in sein Channel-Sales-Team geholt. Neu geschaffen wurde die Position des Channel Account Managers B2C. Sie wird von Stefan Heitkamp besetzt. Der zweite Neuzugang ist Tobias Neugebauer, der als Territory Manager bei Eset nun das Gebiet Süd-Ost betreut. Weiterlesen

Die Herweck AG, Spezialdistributor für Telekommunikation und Informationstechnologie, hat die Leitung des Bereichs Beschaffung und Produktmanagement Mobilfunkgeräte Open Market in die Hände von Lars Walther übergeben. Weiterlesen

Nur drei Monate nach seinem Weggang bei Fujitsu hat Rolf Werner eine neue Stelle angenommen. Seit dem 1. November 2018 agiert Rolf Werner als Senior Vice President und Head of Europe bei GlobalLogic, einem US-amerikanischen IT-Dienstleister. In dieser neu geschaffenen Position soll Werner, das Umsatzwachstum und die Expansion von GlobalLogic in der europäischen Region anstoßen. Weiterlesen

Die IDnow GmbH setzt auf Expansion in Europa und baut mit der Ernennung von Chief Sales Officer Oliver Obitayo und Channel Manager Mario Boehm ihren Vertrieb aus. Für das noch junge Fintech-Unternehmen markiert der Ausbau des Partnernetzwerks in Europa einen bedeutenden Schritt in der weiteren Entwicklung. Weiterlesen

Die NCP engineering GmbH baut ihren Vertrieb für die DACH-Region weiter aus und übergibt die Leitung an Stefan Werner. Er soll als Vice President im stetig wachsenden Bereich von IIoT, M2M und Industrie 4.0 den Verkauf der NCP-Produkte nachhaltig steigern. Weiterlesen

Die deutsche Niederlassung der in den USA beheimateten Value-Added-Distributors Westcon-Comstor hat für seine UCC-Business Unit, die erfahrene Channel- und Account-Managerin Marie-Antoinette Knauth geholt. Sie betreut ab sofort als Business Development Managerin den Ausbau des Extreme Networks-Geschäfts. Weiterlesen

Die bayerische SEP AG hat einen neuen Vertriebschef. Jan Trinkl soll mit seiner langjährigen Erfahrung nun als Vice President Sales den weltweiten Vertrieb der SEP ausbauen. Seine Aufgaben bei der Neuausrichtung SEP-Vertriebs beinhaltet unter anderem die Zusammenarbeit mit den weltweiten Partnern und Kooperationen. Weiterlesen

Die Varonis Systems Inc. mit Hauptsitz in New York hat Klaus Nemelka zum neuen Marketing Manager DACH ernannt. Er verantwortet sämtliche Marketing-Aktivitäten sowie die Awareness-Bildung und Nachfragegenerierung für Varonis. Nemelka soll den Schwerpunkt auf die Sensibilisierung für Cyberangriffe und Insider-Bedrohungen legen. Weiterlesen