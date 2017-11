Lenovo

Sabine Hammer wechselt von Also zu Lenovo. Ab dem 1. Januar 2018 wird sie die neu geschaffene Stelle des Director Channel Data Center Group beim PC- und Smartphone-Hersteller besetzen. Zu ihren neuen Aufgaben zählt die zweigleisige Betreuung der Partner sowie Distributoren von Lenovo. Hammer ist seit rund zehn Jahren im Channel tätig und verantwortete zuletzt bei Also in der Position des Sales Director den Gesamtvertrieb des Distributors.

HPE

Meg Whitmann hat ihren Rücktritt von der Spitze des Computer-Konzerns Hewlett Packard Enterprise bekanntgegeben. Die frühere Ebay-Chefin hatte im Jahr 2011 die Führung von HP übernommen, als das Unternehmen in der Krise steckte. Während ihrer Tätigkeit für den Computer-Pionier teilte Whitmann das Unternehmen in die eigenständige Firmen HP Inc. und HPE, welches sie selbst als Unternehmenschefin weiterführte. Zum 1. Februar 2018 soll nun Antonio Neri, derzeit President von Hewlett Packard Enterprise, auf den HPE-Chefposten nachrücken.

QSC AG

Die QSC AG gliedert den Geschäftsbereich Telekommunikation aus und hat gleich zwei Änderungen im Vorstand bekanntgegeben. Felix Höger und Udo Faulhaber werden den Kölner IT-Dienstleister zum Jahresende verlassen. Höger, Vorstand für Technologie und Operations, trat zum 1. Januar 2016 in den Vorstand der QSC ein. Udo Faulhaber verantwortete seit dem 1. August 2015 als Vorstand den Vertrieb sowie die Bereiche Internet of Things und Consulting der QSC AG. Nach dem Aufbau und erfolgreicher Etablierung des Pure Enterprise Cloud Portfolios sowie der Einführung der neuen Organisations- und Führungsstrukturen werden sich die beiden nun neuen Aufgaben widmen.

Acmeo

Udo Schillings vertritt seit Oktober 2017 die Acmeo GmbH als Prokurist. In seiner neuen Position verstärkt er Geschäftsführer Henning Meyer und Isabelle von Künßberg in der Geschäftsleitung. Der Vertriebsprofi bringt beim VAD seine jahrzehntelange Erfahrung aus dem Distributionsgeschäft ein und verantwortet weiterhin das Marketing sowie das Herstellermanagement.

Ruckus

Der Netzwerkspezialist Ruckus Wireless, Inc. hat sein Vertriebsteam verstärkt und Michael Frey als neuen Director Regional Sales CEE/CIS/Russia verpflichtet. Frey bringt umfassende Branchenerfahrung aus seiner 25-jährigen Tätigkeit für Start-Ups als auch namenhafte Technologieanbieter wie Olicom, Ericsson oder Dell mit. Bei Ruckus wird der Consulting-Spezialist nun den Vertrieb des US-Spezialisten in den Märkten Mittel- und Osteuropa einschließlich Russland verantworten.

