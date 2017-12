Lenovo

Lenovo hat das Management umgebaut. Ab dem 1. Januar wird Stefan Engel, bisher Vice President und General Manager Central Region, das weltweite Geschäft mit Monitoren bei Lenovo leiten. Seine bisherige Position übernimmt zum 1. Januar Mirco Krebs. Er wird General Manager und Territory Leader der PCSD (PC and Smart Devices Group) DACH.

zur Meldung

Also

Also hat den Vertriebsleiterposten neu definiert. Nach dem Weggang von Sabine Hammer wird aus dem bisherigen Posten des Director Sales nun der Director Business Development E-Commerce und Sales. Der passende Mann für den Posten steht auch schon fest: Andreas Ruhland wird zu seinen bisherigen Aufgaben als Chef der Also-AV-Tochter Medium nun auch den Posten des Director Business Development E-Commerce und Sales übernehmen.

zur Meldung

Tech Data

Andy Gass wurde von Tech Data zum Senior Vice President Digital Europe ernannt. Gass ist bereits seit 1993 bei Tech Data und war maßgeblich am erfolgreichen Abschluss zahlreicher Akquisitionen in den letzten zehn Jahren beteiligt. Zu seinen neuen Aufgaben zählt es nun, die Digitalisierung des Distributors in Europa voranzutreiben. Als Chief Digital Officer bei Tech Data Europa behält Gass seine Position als Senior Vice President mit der Zuständigkeit für Großbritannien und Irland.

zur Meldung

Pegasystems

Pegasystems hat einen neuen Geschäftsführer und Vice President Sales DACH. Künftig soll Harald Esch das Geschäft des Softwareherstellers in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen. Esch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie und war zuletzt bei Salesforce als Area Vice President Commercial Business DACH tätig.

zur Meldung

Oki

Denni Kawahara wird neuer Europachef bei Oki. In seiner neuen Position will der ehemalige Geschäftsführer der Düsseldorfer Niederlassung die Ausrichtung des japanischen Elektronikunternehmens in Europa weiter festigen und die Profitabilität und Zusammenarbeit der einzelnen Länder erhöhen. Der bisherige Europachef, Terry Kawashima, wechselt als General Manager Overseas Banking Terminals Sales in die Oki-Zentrale nach Japan.

zur Meldung

Acrolinx

Die Acrolinx GmbH hat nach der Mehrheitsbeteiligung der Investoren von Genui gleich drei neue Führungskräfte verpflichtet. Christopher P. Willis steigt als CMO, Andrew Martin als VP Sales für EMEA in das Berliner SaaS-Unternehmen ein. Für den Channel kommt Robert Bredlau als VP Global Alliances. Bredlau verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich strategische Geschäftsentwicklung und soll bei Acrolinx die Strategie und Ausweitung des globalen Partnersystems verantworten.

zur Meldung

Actifio

Mario Werner ist neuer Regional Manager DACH bei Actifio. Er kommt von Catalogic, wo er als Director für Sales and Operations für die Region CEMEA zuständig war. Bei Actifio wird der Betriebswirt auch die Vertriebs- und Marketingleitung in Zentraleuropa übernehmen.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 47/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.