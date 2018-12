Personalmeldungen der KW 49 2018

Die Neuzugänge Christoph Borchard, Thomas Janitschke und Nils Jaax (v.l.) verstärken das Vertriebsteam von Siewert & Kau. Personalmeldungen der KW 49 2018

Michael Grundl wird Vice President Sales International bei Lancom. Mit ihm soll der internationale Vertrieb gestärkt werden. Personalmeldungen der KW 49 2018

Markus Schütz übernimmt die Leitung des Produktmarketings bei D-Link. Personalmeldungen der KW 49 2018

Roger Scheer ist neuer Vice President DACH bei Veritas und damit verantwortlich für Neugeschäft und Wachstum im deutschsprachigen Raum.

Siewert & Kau holt vier Neue ins Vertriebsteam

Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH vergrößert ihr Vertriebsteam zum Jahresende um mehrere neue Mitarbeiter. Dabei wurden auch zwei Vertriebsprofis der in Liquidation befindlichen Action Europe für die Braunschweiger Niederlassung, Christoph Borchard und Thomas Janitschke, eingestellt.

Darüber hinaus verstärken Nils Jaax und Finn Göttsche das Vertriebsteam in Bergheim. Jaax ist ein neues Gesicht in der Branche. Der 30-Jährige Quereinsteiger war zuvor im Projekt- und Event-Management. Der 32-jährige Göttsche hingegen hat bereits Distributionserfahrung aus seiner Ausbildung und knapp vier weiteren Jahre als Produktmanager für Wave. Weiterlesen

Michael Grundl wird VP Sales International bei Lancom

Die Lancom Systems GmbH hat den Netzwerk- und Vertriebsexperten Michael Grundl zum Vice President Sales International ernannt. Das internationale Channel-Geschäft wurde bisher von Ralf Haubrich mitverantwortet, der sich nun auf den Ausbau des Named Account Business, die Steuerung der Distributoren und den Ausbau des neu hinzugekommenen Security-Geschäftes konzentriert. Weiterlesen

Markus Schütz übernimmt Produktmarketing bei D-Link

D-Link, taiwanischer Hersteller für IP-basierte Netzwerkprodukte, hat Markus Schütz zum Head of Product Marketing DACH befördert. Damit folgt er auf Michael Müller, der das Unternehmen nach dreijähriger Managementtätigkeit auf eigenen Wunsch in Richtung Lancom verlässt. Schütz berichtet in seiner neuen Funktion an Gunter Thiel, Country Manager DACH und Benelux bei der D-Link (Deutschland) GmbH. Weiterlesen

Veritas ernennt Roger Scheer zum Vice President DACH

Die 2015 wiedergegründete Veritas Technologies LLC, Spezialisten für Datensicherung und Software-defined Storage aus Mountain View, USA, haben Roger Scheer zum verantwortlichen Vice President für das Neugeschäft und das Wachstum in Deutschland, der Schweiz und Österreich ernannt. Weiterlesen