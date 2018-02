Ingram Micro

Gehard Schulz ist nach schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren gestorben. Der langjährige Ingram Micro-Manager prägte auf deutscher und europäischer Ebene den IT-Channel wesentlich mit. Kollegen und Geschäftspartner schätzen seine authentische Art und seine Geradlinigkeit. Der Channel wird ihn vermissen.

Dimension Data

Ellen Kuder leitet seit dem 1. Januar 2018 den Bereich Digital Workplace bei Dimension Data. Die Digitalisierungsexpertin kommt von Microsoft Deutschland, wo sie zuletzt das Geschäft mit Skype for Business verantwortete. Bei Dimension Data soll sie nun als Director Digital Workplace das Geschäft rund um moderne Arbeitsplatzkonzepte und -Lösungen nach vorne bringen.

Oblong

Jürgen Bremmerl ist neuer Regional Sales Director DACH bei Oblong. Er übernimmt die Aufgaben von Thomas Spiegl, der den Collaboration Spezialisten nach gerade mal einem Jahr verlassen hat, um sich "neuen Herausforderungen" zu widmen. Bremmerl verfügt über jahrelange Erfahrung in den Bereichen Networking, Security, Collaboration und Sales, die er in leitenden Positionen bei Unternehmen wie Juniper, LifeSize, ForeScout, PulseSecure und NetMotion sammelte.

TheAppGuys

Die Softwareschmiede The App Guys hat einen neuen Head of Sales & Marketing. Seit Anfang Januar verstärkt Rolf Bauer mit seiner Expertise den Vertrieb und das Marketing des Unternehmens. Der gelernte Bankkaufmann, Fachkaufmann Marketing und Vertriebstrainer kommt aus seinem eigenen Unternehmen und soll bei den Kölner Entwicklern den Aufbau der Vertriebsorganisation sowie bei die Kundenakquise vorantreiben.

Bitdefender

Andrew Philpott ist neuer Vice President Enterprise Sales EMEA bei der Bitdefender S.R.L. In seiner neuen Position verantwortet der Vertriebsstratege die gesamte Wachstumsstrategie im Enterprise-Markt im EMEA-Raum des rumänischen Herstellers von Sicherheitslösungen. Philpott ist seit 1992 im internationalen Vertrieb tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Unternehmen wie Secure Computing, McAfee und Forcepoint.

Avision Europe

William Kuo ist neuer CEO der Avision Europe GmbH. Der 62-Jährige tritt die Nachfolge von Thomas Wulle an, der fast zehn Jahre als Geschäftsführer bei Avision tätig war. Mit Kuo wechselt eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze Avisions. Der diplomierte Elektro-Ingenieur will den Hersteller von Dokumentenscannern mit einem größerem Portfolio und DMS-Lösungen für Partner attraktiver machen.

Datacenter-Group

Die DC-Datacenter-Group GmbH hat Peter Wäsch zum Sales Director für den nationalen und internationalen Vertrieb berufen. Die Position wurde im Rahmen einer Neustrukturierung der Vertriebsprozesse geschaffen, um den wachsenden Aktivitäten und der stark zunehmenden Auslandsnachfrage weiter nachzukommen. Wäsch ist bereits seit 2015 bei der Westerwalder Unternehmensgruppe und war bisher als Geschäftsführer des Tochterunternehmens RZproducts GmbH tätig.

CSS AG

Die CSS AG hat den Finanzprofi Daniel Prinz in den Vorstand geholt. Seit dem 01. Januar 2018 verantwortet der Diplom-Kaufmann die Bereiche Dienstleistungen und Unternehmensentwicklung des Anbieters von Unternehmenssoftware. Prinz war bereits seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrats und die letzten 13 Monate geschäftsführender Gesellschafter der in die CSS AG verschmolzenen GDC Business Software GmbH.

CloudBees

Matt Parson kommt als neuer Chief Financial Officer zu Cloud Bees, einem Provider für Software Services basierend auf "Jenkins". Zuvor war der Manager für Rat Hat tätig, wo er als Mitglied des Finance-Teams die Umsatzsteigerung des Unternehmens von 200 Millionen auf drei Milliarden Dollar innerhalb einer Dekade begleitete.

Weitere Personalmeldungen

