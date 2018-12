USV-Spezialist Schneider Electric hat Barbara Frei zum Executive Vice President der Europe Operations ernannt. Frei stieg 2016 als Deutschland-Chefin bei Schneider Electric ein und wurde nach nur sechs Monaten zur Präsidentin der neugegründeten DACH-Region ernannt. Mit der Beförderung zum Executive Vice President von Schneider Electric Europe Operations folgte nun der nächste Karriereschnitt für die 48-Jährige. Weiterlesen

Bei der Netfox AG ist seit Oktober 2018 Torsten Dragers als zweiter Vorstand tätig. Der Diplom-Informatiker soll ab April 2019 die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Dr. Ortwin Wohlrab antreten. Wohlrab beendet dann seine aktive Zeit im Unternehmen nach über 40 erfolgreichen Jahren. Weiterlesen

Dell EMC hat mit Anwar Dahab einen neuen EMEA-Chef. Er tritt die Nachfolge von Michael Collins an, der sich zum Start des Fiskaljahres 2019 am 6. Februar 2019 als Senior Vice President Western Europe, Russia & eCis bei Dell EMC Commercial für Sales und Go-to-Market in diesen Regionen verantwortlich zeichnen wird. Weiterlesen

Die NetBrain Technologies trägt dem Unternehmenswachstum Rechnung und ergänzt das Management gleich um drei Positionen. Um den Ausbau des Geschäfts in Europa soll sich Patrick Malaperiman als Vice President Sales EMEA kümmern. Ebenfalls neu an Bord sind CLO Annabel Lewis und CSO Scott Wheeler in der Zentrale in Burlington, Massachusetts. Weiterlesen

Die Frankfurter T-Systems International GmbH setzt ihren Transformations-Kurs fort. Nachdem sich bereits ein Viertel der Belegschaft sozialverträglich um ihren Job bangen muss, wird auch ab 1. Januar 2019 die Geschäftsführung von sechs auf vier Mitglieder verkleinert. Weiterlesen

Bei Lenovo wird Oliver Rootsey ab 1. Januar 2019 die Leitung des SMB/Channel-Business in Deutschland und Österreich von Bernhard Fauser übernehmen. Wie jetzt bekannt wurde, wird Fauser nach einer kurzen Auszeit zum 1. April bei HP einsteigen, wo er als General Manager die Geschäfte in Deutschland und Österreich verantworten wird. Weiterlesen

Der Schweizer Migrationspezialist Data Migration Services AG hat ein Partnerprogramm entwickelt, um dessen Ausbau in Deutschland sich Hans-Jörg Berndt kümmern soll. Der 47-Jährige kommt von GE Schweiz, wo er sich als Senior Program Director für die digitalen Programme des Power Service Business verantwortlich zeichnete. Weiterlesen

Bei der Veeam Software GmbH in München ist Matthias Frühauf zum Director Commercial Sales Germany befördert worden. Wie das Unternehmen erst im Dezember 2018 mitteilt, verantwortet Frühauf bereits seit August 2018 die mittleren bis großen Unternehmen sowie Behörden in Deutschland. Weiterlesen

Die Iiyama Deutschland GmbH will sich mit Christian Tienemann als Account Manager langfristig auf dem wachsenden Markt für Large Format Displays etablieren. Der Hersteller sieht in Deutschland im Bereich Professional Displays Expansionsmöglichkeiten, die Tienemann umsetzen und ausbauen soll. Weiterlesen