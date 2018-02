Samsung

Samsung trennt sich laut Informationen aus der Distribution von Martin Böker. Der bisherige Director B2B war seit Anfang 2015 bei Samsung. Warum Samsung und Böker nun getrennte Wege gehen, ist unklar. Das Unternehmen bestätigte die Trennung bisher nur indirekt mit den Worten: "Wir können personelle Veränderungen im Bereich B2B bestätigen und werden zu gegebener Zeit detailliert hierzu informieren."

zur Meldung

Tech Data

Miriam Murphy ist neue Senior Vice President Advanced Solutions Europe bei Tech Data. In dieser Position übernimmt sie die europaweite Verantwortung für die Go-to-Market Strategie von Tech Data im Value Added-Bereich. Murphy kam 1999 zu Avnet Technology Solutions (ATS) und leitete dort bis zur ATS-Übernahme durch Tech Data die EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika). Zuletzt verantwortete sie die Region Benelux beim Distributor.

zur Meldung

TIE Kinetix

Christian Seidl ist nun Managing Director bei der TIE Kinetix GmbH. Damit übernimmt er neben Erik Jan Hengstmengel die Geschäftsführung und verantwortet künftig den Bereich Sales und Marketing in der DACH-Region. Seidl hat langjährige Erfahrung im B2B-Channel. Neben Stationen bei Tech Data, Konica-Minolta, Xerox und der Druckersparte von Samsung lernte Seidl beim Fachhandelshaus Systa auch die Sicht der Partner aus eigener Anschauung kennen.

zur Meldung

LogPoint

LogPoint hat Doris Fiala zur neuen Channel-Chefin für die DACH-Region ernannt. Beim dänischen Anbieter für Big Data-Analyse und SIEM-Software soll sie sich von München aus um den Ausbau der Vertriebspartner in DACH kümmern. Fiala bringt für diese Aufgabe fast 30 Jahre Vertriebserfahrung mit, davon 19 Jahre in der IT-Security-Branche. Vor ihrem Wechsel zu LogPoint war sie über drei Jahre Key Account bei Arrow ECS.

zur Meldung

Bitdefender

Joe Sykora kommt von Fortinet als Channel-Chef zu Bitdefender. In der neu geschaffenen Position des Vice President of Worldwide Channel Development wird Sykora am nordamerikanischen Hauptsitz von Bitdefender in Santa Clara, Kalifornien, tätig sein. Mit der Verpflichtung des erfahrenen Managers möchte Bitdefender den Übergang von einem regional zu einem global agierenden Security-Anbieter dokumentieren.

zur Meldung

Intershop

Intershop hat Markus Klahn als COO (Chief Operating Officer) in den Intershop-Vorstand berufen. Neben seinen neuen Vorstandskollegen Jochen Wiechen (Vorstandsvorsitzender) und Axel Köhler (Chief Sales Officer, CSO) soll Klahn den Service-Bereich verantworten. Seine Hauptaufgabe wird darin bestehen das Cloud Segment des E-Commerce-Software-Anbieters zu stärken. Klahn kommt aus dem ERP-Umfeld, wo er u. a. 17 Jahre lang als Geschäftsführer beim ERP-Anbieter Proalpha tätig war.

zur Meldung

Lancom

Tarik Erdemir hat die Position des Vice President Router & Gateways bei der Lancom Systems GmbH übernommen. Seit dem 15. Januar 2018 verantwortet der Diplom-Ingenieur die Pflege, die Weiterentwicklung und das Lifecycle Management des VPN-Portfolios. Erdemir verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Produkt- und Vertriebsmanagement der ITK-Branche. Vor seinem Wechsel zu Lancom arbeitete er als Head Professional Services für Presales und Projektmanagement beim UCC-Spezialisten Arkadin.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 6/2018 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.