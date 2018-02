Ingram Micro

Der neue Ingram Micro-Deutschlandchef, Alexander Maier, hat einige personelle und organisatorische Veränderungen beim Dornacher Distributor auf den Weg gebracht. Im Mittelpunkt der Umstrukturierungen stehen der Vertrieb, Business Enablement sowie Core Solutions. So werden auf Vertriebsebene die bisher getrennten Bereiche B2B Sales und B2C Sales als General Sales zusammengeführt. Die Leitung dieser neuen Abteilung übernimmt ab sofort Tom Dregerer, vorher Director B2B Sales, der direkt an Klaus Donath berichtet. Donath übernimmt künftig als Executive Director für die Bereiche Sales und Business Enablement die zentralen Aufgaben der Kernbereiche Core Solutions (ehemals Volume), Advanced Solutions und Software & Cloud. Die Leitung des Bereichs Core Solutions wird vom bisherigen Executive Director Purchasing, Wolfgang Jung, verantwortet. Andreas Bichlmeir ist als Director Software & Cloud weiterhin für den gleichnamigen Wachstums-Bereich zuständig. Der Bereich Advanced Solutions wird interimsweise von Klaus Donath selbst geleitet und soll künftig neu besetzt werden.

Samsung

Samsung hat die Trennung vom bisherigen B2B-Director, Martin Böker, bestätigt und gleich seinen Nachfolger präsentiert. Olaf May, Vice President IT & Mobile Communication, wird künftig neben seiner Consumer-Zuständigkeit auch das B2B-Geschäft leiten. In seiner neuen Position soll May den mobil-zentrischen Ansatz des Unternehmens noch stärker fokussieren, um im B2B-Bereich weiterhin stetig zu wachsen. May berichtet an Deputy President Martin Börner.

Rakuten.de

Die Geschäftsführung von Rakuten.de besteht künftig wieder aus zwei deutschen Managern. Guido Schulz und Frank Hümmer übernehmen die Aufgaben des bisherigen CEOs Shinji Kimura, der bei Rakuten verstärkt globale Aufgaben wahrnehmen wird. Der Japaner Kimura trat vor gut einem Jahr die Nachfolge des Ende 2016 ausgeschiedenen Geschäftsführers Christian Macht an, was damals als Beleg für eine stärkere Anbindung des deutschen Online-Marktplatzes an den japanischen Mutterkonzern gewertet wurde.

G Data

Christoph Rösseler ist der neue Leiter der Unternehmenskommunikation der G Data Software AG. Seit Januar 2018 verantwortet er als Head of Corporate Communications die Außendarstellung des IT-Security-Software-Herstellers. Der Kommunikations-Profi war fast 16 Jahre im Marketing und PR des Netzwerkherstellers Devolo tätig. Er folgt Thorsten Urbanski, der nach elf Jahren im Oktober 2017 G Data verlassen hatte.

Trend Micro

Die Trend Micro Deutschland GmbH trauert um einen langjährigen und hochgeschätzen Mitarbeiter. Günter Untucht ist am 28. Januar 2018 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Er war seit 2006 als Chefjustiziar für Europa und Geschäftsführer für das Unternehmen tätig. Darüber hinaus trat Untucht als Experte für IT-Recht regelmäßig als Sprecher auf und war Autor zahlreicher Fachbeiträge. Er war eine Leitfigur des Unternehmens und hinterlässt eine tiefe Lücke.

Westcon-Comstor

Roberto Porcelli verstärkt die Westcom Group Inc. als neuer Business Development Manager. Der IT-Security soll das Partnernetz des US-Netzwerk-Spezialisten erweitern und neue Partner akquirieren. Porcelli bringt fast 20 Jahre Channel-Erfahrung mit, unter anderem aus seinen Tätigkeiten als Key Account Manager bei Arxes-Tolina, Systemworkx oder ACP IT.

Sophos

Die Sophos AG hat ihr Vertriebsteam in Österreich und der Schweiz verstärkt und Manfred Huber als neuen Distribution Manager eingestellt. Huber kommt von WatchGuard Technologies, wo er über sechs Jahre lang als Territory Sales Manager Switzerland tätig war. Bei Sophos wird der Vertriebsexperte neben dem Distributionsgeschäft auch den Ausbau des Partnernetzwerkes in Österreich und der Schweiz verantworten.

Axis Communications

Die Axis Communications GmbH hat Lars Pamler als Trainer für den technischen Bereich eingestellt. Seit Dezember 2017 schult der 39-Jährige die Kunden, Anwender und Partner des schwedischen Anbieters von Sicherheitslösungen im Bereich Academy. Sein Fokus liegt auf der Konzeption und Durchführung von Schulungen in IP-basierter Videoüberwachung. Pamler verfügt über tiefgehende Expertise im Sicherheitsbereich und war zuvor über neun Jahre lang Trainer und Schulungsreferent bei Abus Security-Center.

Qualtrics

Udo Petrawitz ist neuer Director Corporate Accounts für die DACH-Region bei Qualtrics.

