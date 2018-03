Axians

Diana Coso hat Axians verlassen. Erst im April 2017 hatte Coso die Position als Deutschland Chefin beim Softwareentwickler übernommen und war mit großen Hoffnungen gestartet. Nun heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens, dass sich Coso entschieden habe, eine Aufgabe außerhalb der Gruppe wahrzunehmen. Ihr Nachfolger steht bereits fest. Zum 1. April wechselt Jacques Diaz von Cancom als neuer CEO zu Axians.

Kodak Alaris

Kodak Alaris hat sich mit einem prominenten Channel-Mann verstärkt: Jürgen Krüger ist seit Februar 2018 beim Dokumentenscanner-Spezialisten mit an Bord. Zum 1. April 2018 übernimmt er offiziell die Nachfolge von Günter Wittlinger als Director Central Cluster & Eastern Europe. Krüger verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Dokumentenbranche, u. a. als Director Consumer Channel bei Canon, Senior General Manager Sales & Marketing Europe bei Kyocera Mita und Chef der Samsung-Druckersparte.

Utax

Jürgen Grimm wird neuer Vertriebschef bei Utax. Ab April 2018 übernimmt der ehemalige Konica-Minolta-Manager den Posten des bisherigen Utax-Vertriebsdirektors Joachim Brensing, der Ende März 2018 in den Ruhestand geht. Grimm will künftig insbesondere den eingeschlagenen Weg mit dem Konzept der Solution-Packs weitergehen. Zudem steht der Besuch möglichst vieler Utax-Vertriebspartner auf seiner Agenda.

Peerless-AV

Die Peerless-AV aus Aurora in Illinois hat ihre Präsenz auf dem deutschen Markt verstärkt. Seit Anfang des Jahres ist Michaela Hirsch als Manager Sales Germany für den Hersteller von Videozubehör tätig. Mit ihrer mehr als 20 jährigen Erfahrung im Vertrieb soll Hirsch den wachsenden Kundenstamm in Deutschland besser betreuen. Hirsch war über zwölf Jahre bei Ingram Micro und zuletzt von 2013 bis 2017 als Key Account Managerin bei Sharp in Deutschland tätig.

Siewert & Kau

Siewert & Kau hat seine Mannschaft mit gleich drei Neuzugängen aufgestockt. Thomas Kolbe soll im Außendienst-Team den Partnern die Services des Bergheimer Distributors näher bringen und eine bessere persönliche Beratung bieten. Frank Hommer und Ricardo Gröhlich verstärken das Competence Center Dell EMC. Sie sollen als Teil des spezialisierten Teams als Schnittstelle mit spezifischer IT-Service- und Beratungstiefe zwischen Hersteller, Handel und Kunde fungieren.

Lancom

Markus Todt ist neuer Country Manager Österreich bei der Lancom Systems GmbH. Seit Mitte Februar 2017 ist Todt für die Akquise neuer Partner und die Betreuung der bestehenden Fachhändler von Wien aus verantwortlich. Der 41-Jährige blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zurück. Zuletzt war er fast sechs Jahre beim britischen Sicherheitsanbieter Sophos unter Vertrag, wo er den Channel in Österreich verantwortete.

ViewSonic

ViewSonic verstärkt sein Team mit Carsten Jochmann. Als neuer Account-Manager soll sich Jochmann um den wachsenden AV-Bereich des Display- und Projektorenspezialisten kümmern. Jochmann kommt von InFocus, wo er zuletzt die Position des Managers UCC/Display für die DACH-Region und Nordeuropa innehatte. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen Epson, Samsung, das IT-Systemhaus Brosius-Köhler, Binfos Computersysteme und Röth Datensysteme.

Equinix EMEA

Oren Yehudai ist der neue Leiter des Channel-Partner-Programms bei Equinix EMEA. Aus der Europazentrale in Amsterdam verantwortet er ein Team von mehr als zwanzig Experten sowie das Wachstum des EMEA-Channels. Yehudai kommt von Palo Alto Networks, wo er den Bereich Inside Channel Sales in der EMEA-Region leitete und das Wachstum in den Bereichen Vertrieb und Partnerschaften signifikant steigern konnte.

Exclusive Networks

Exclusive Networks hat seit Anfang des Jahres einen neuen Director Solution Services DACH. Der langjährige CEO und Experte für Sicherheit und Vertrieb, Ingolf Hahn, kommt von Telekom Security zum Value Added Services- und Technologieunternehmen. In seiner neuen Postion will Hahn vor allem das Potenzial im Bereich Managed Services für seinen neuen Arbeitgeber nutzen. Neben Trainings und Schulungen wird er zudem die Beratungen für neue Produkte im Rahmen von Presales-Aktivitäten sowie Installationen im Reseller-Auftrag verantworten.

