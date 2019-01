Das waren die wichtigsten Personalwechsel in KW 2/2019

Die Datto Inc. aus Norwalk bei New York hat Tim Weller zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Er folgt auf den Unternehmensgründer Austin McChord, der sich im vergangenen Herbst aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat und dem Aufsichtsrat angehört. Weller wechselt damit nahtlos von seiner Interimsrolle als Leiter des Führungsteams von Datto in das neue Amt. Weiterlesen

In seiner neuen Aufgabe als CEO bei Rohde & Schwarz Cybersecurity soll Falk Herrmann den weiteren Wachstumskurs des IT-Security-Anbieters mitgestalten: "Mein Ziel ist es, Rohde & Schwarz Cybersecurity auf Grundlage innovativer wie vertrauenswürdiger Produkte in wachstumsstarken Segmenten nachhaltig zu etablieren. Diese Aufgabe birgt für mich interessante Gestaltungsmöglichkeiten." Weiterlesen

Der Netzwerkspezialist Riverbird erweitert seine Fühgrung um Alexander Eiermann, der seit 2016 beim Ulmer Unternehmen tätig ist. Riverbird will mit der erweiterten Führungsspitze neue Kunden und Märkte erschließen, die öffentliche Wahrnehmung verstärken und die Entwicklung ihrer Managed Service-Lösung RiverSuite vorantreiben. Weiterlesen

Seit Anfang 2019 ist Jens-Peter Conring Mitglied der Geschäftsführung der IT-On.Net GmbH. Der 53jährige führt die operativen Geschäftsbereiche Vertrieb, IT-Projekte und IT-Betrieb des Unternehmens. Er fungiert darüber hinaus als Sprecher der Geschäftsführung. Als weitere Geschäftsführer verbleiben Karsten Agten und Manfred Haußmann im Team. Weiterlesen

Ad van der Meijs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Datacenter One, hat zum 31. Dezember 2018 sein Amt niedergelegt. Van der Meijs war seit Juli 2017 interimsweise in dieser Position tätig. Seine Aufgaben werden auf die anderen Geschäftsführer Markus Binder, Johannes Pichler und Wolfgang Kaufmann aufgeteilt. Weiterlesen

Ende 2018 verließ Martin NinnemannTrend Micro. Grund für den Weggang waren unterschiedliche Auffassungen zur Strategie des Unternehmens. Bereits Mitte 2018 hat Ninnemann einen Teil der Channel-Verantwortung an Thomas Huber übergeben; als Director Enterprise Sales behielt er aber die Verantwortung des "Enterprise"-Channels. Weiterlesen

Lange war spekuliert worden, wohin es Andreas Bichlmeier nach sieben Jahren bei Ingram Micro verschlägt. Nun steht es fest: Er geht zu Online USV. Seit Anfang 2019 agiert Andreas Bichlmeier als Vorstand/COO (Chief Operating Officer) bei Online USV. Damit ist der Diplom-Ingenieur (TU) in Elektrotechnik bei dem Hardwarehersteller für das „Daily Business“ verantwortlich. Weiterlesen

Ab Februar 2019 wird das Distributions-Urgestein Michael Urban als President das weltweit aufgestellte Worldwide Technology Solutions Distribution-Team bei dem US-amerikanischen Broadliner Synnex anführen. Als Chef der für Synnex strategischen Technologie-Sparte wird Urban unmittelbar dem CEO Dennis Polk unterstellt. Urban ist seit 28 Jahren in der IT-Branche und im Channel tätig. Weiterlesen